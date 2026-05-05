Минфин оценил потенциал технологического развития БРИКС в 406 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Потенциал технологического развития стран БРИКС оценивается в 406 млрд долларов в год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Минфина России. Эти данные основаны на исследовании Центрального университета, проведённом при поддержке министерства.

В сообщении говорится, что в большинстве стран БРИКС ежегодные расходы на исследования и разработки находятся в диапазоне от 0,2% до 1,5% ВВП, тогда как в других экономиках этот показатель составляет от 3,2% до 6,4%. Венчурный рынок в странах объединения также уступает по масштабам – всего 0,1-0,3% ВВП.

На страны БРИКС приходится более 50% населения планеты и около 42% мирового ВВП по паритету покупательной способности. Тем не менее, в объединении пока отсутствуют сильные технологические компании, развитая интеллектуальная собственность и эффективные механизмы внедрения технологий на рынок.

«Потенциал объединения в этой сфере значителен, но, чтобы его реализовать, важно четко понимать, какие барьеры сдерживают развитие», – указано в материалах. Российская сторона считает, что обсуждение этой темы должно основываться на анализе конкретных факторов и поиске практических решений.

Анализ и его выводы будут рассмотрены на предстоящем 11-м ежегодном заседании Совета управляющих Нового банка развития, которое в этом году принимает Россия.

Президент России Владимир Путин подчеркнул роль БРИКС в выстраивании технологических и финансовых платформ развития и механизмов долгосрочного инвестирования.

Министр экономразвития Максим Решетников предложил странам БРИКС расширить сотрудничество в сфере инвестиций и технологий и создать условия для роста взаимной торговли и совместных промышленных проектов.