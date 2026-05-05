Историк Турсунова рассказала о любимом блюде солдат Великой Отечественной войны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Турсунова на международном круглом столе «Общая победа – взгляд в будущее» рассказала, что самой популярной едой среди советских солдат в годы Великой Отечественной войны была знаменитая фронтовая «макаловка», сообщает РИА «Новости».

Она пояснила, что «макаловка» готовилась из замороженной тушенки, мелко нарезанной и смешанной с обжаренным луком, после чего смесь заливали водой и кипятили. Густую часть солдаты ели ложкой, а в жирную макали хлеб, отсюда и произошло название блюда. Она подчеркнула, что популярность «макаловки» объяснялась простотой приготовления и возможностью использовать минимум продуктов в тяжелых условиях фронта.

Историк отметила, что в полевой кухне также были популярны кулеш, борщ, щи, плов, тушеный картофель и гречка с мясом, а каши занимали особое место в рационе. Чтобы разнообразить вкус, повара иногда добавляли в каши листья смородины или вишни. Рацион красноармейцев включал от 800 до 900 граммов хлеба в сутки, 500 граммов картофеля, 140 граммов крупы, овощи, растительное масло, соль и 30 граммов сала или комбижира.

Турсунова напомнила, что пищу на фронте готовили в экстремальных условиях, а от поваров требовались не только профессионализм, но и отвага. В 1943 году в СССР был учрежден нагрудный знак »Отличный повар«, которым наградили около 33 тыс. человек. «Самую высокую оценку деятельности поваров дали сами солдаты. Они признавали: повар на поле боя – второй человек после командира. Его оберегали, защищали, как могли. Ведь иногда приходилось готовить еду под обстрелами, а порой доставлять еду прямо на поле боя», – сказала Турсунова.

В современной Российской армии солдатам срочной службы предлагают питание по системе «шведский стол» с выбором супов, горячих блюд и салат-бара, а в зоне СВО еду обеспечивают полевые кухни и сухпайки.