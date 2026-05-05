Политик Филиппо раскритиковал поющего Макрона с Пашиняном на фоне кризиса

Tекст: Вера Басилая

Филиппо, возглавляющий французскую правую партию «Патриоты», выступил с критикой Эммануэля Макрона после его появления на ужине в Ереване, где президент Франции исполнил песню Шарля Азнавура под аккомпанемент премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает РИА «Новости».

«После Макрона-бегуна и Макрона, гладившего бродячих собак, сегодня Макрон – очень вдохновенный певец… Тем временем десятки миллионов французов хотели бы, чтобы власти, например, приняли меры по бензину», – написал политик.

По мнению Филиппо, подобные действия французского лидера далеки от реальных нужд граждан, среди которых он выделил высокие цены на топливо.

Ранее France Press со ссылкой на данные властей сообщило, что средняя стоимость наиболее востребованного топлива Е10 во Франции вновь превысила 2 евро за литр. Рост цен связывают с обострением ситуации на Ближнем Востоке, что сказалось на стоимости нефтепродуктов.

На саммите в Ереване Эммануэль Макрон похвалил Никола Пашиняна за отдаление от России.

Из-за энергетического кризиса Флориан Филиппо потребовал немедленной отмены антироссийских санкций.

Филиппо назвал президента Франции самым ненавистным главой государства в мире.