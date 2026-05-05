Суд разрешил использовать песни «Ласкового мая» в сериале «Слово пацана»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Арбитражный суд Москвы признал законным лицензионный договор, позволивший использовать песни группы «Ласковый май» в популярном сериале «Слово пацана», передает РИА «Новости».

Иск бывшего владельца товарного знака «Ласковый май» Николая Коржикова, который оспаривал передачу прав вдовой Юрия Шатунова Светланой Шатуновой, был отклонен. Ответчиками по делу выступали сама Шатунова и компания «Тумач Продакшн», снявшая сериал.

Первое заседание по делу прошло во вторник, однако истец не направил своего представителя, поэтому аргументация его требований осталась неизвестной. Ответчики полностью отвергли иск и просили суд его отклонить, что и было сделано.

Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская подтвердила, что суть спора касалась именно лицензионного договора, по которому компания «Тумач Продакшн» получила неисключительную лицензию на использование песен в исполнении Шатунова.

Сам бренд «Ласковый май» был зарегистрирован еще в 2003 году и несколько раз переходил от Коржикова к продюсеру группы Андрею Разину и обратно. В июне 2025 года Роспатент аннулировал товарный знак по заявлению Шатуновой, которая унаследовала права на музыкальные произведения после смерти Юрия Шатунова в 2022 году.

Ранее с аналогичными претензиями в суд обращался и Разин, который после выхода сериала якобы получил претензии от контрагентов на сумму более 2 млн долларов из-за использования песен группы. Однако в итоге Разин свой иск отозвал и дальнейших разбирательств по этому делу не было.

«Ласковый май» был создан в 1986 году Сергей Кузнецовым и тогда еще 13-летним Юрием Шатуновым в Оренбурге. Группа пользовалась огромной популярностью в конце 80-х, но распалась вскоре после своего расцвета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, продюсер Андрей Разин подал в Арбитражный суд Москвы иск с требованием аннулировать лицензионное соглашение на использование песен группы «Ласковый май» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Суд в Москве признал недействительным договор 1992 года о передаче Андрею Разину прав на 27 песен «Ласкового мая».

