    5 мая 2026, 12:38 • Новости дня

    Трамп заявил о необходимости заключения «правильной сделки» с Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп считает неизбежным заключение «правильной сделки» с Ираном.

    В противном случае, по его словам, американская сторона одержит легкую победу, передает РИА «Новости».

    «Так или иначе, мы победим. Мы либо заключим правильную сделку, либо победим очень легко», – заявил американский лидер во время интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

    Политик подчеркнул, что в военном отношении Соединенные Штаты уже одержали верх над Ираном. По его словам, ранее у Тегерана было 159 кораблей, которые теперь уничтожены, а оставшиеся представляют собой небольшие дешевые катера с пулеметами.

    Глава государства добавил, что главная цель США заключается в недопущении появления у Ирана ядерного оружия. Он выразил уверенность, что Тегеран никогда не сможет им завладеть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на переговоры по Ирану. Ранее американский лидер обратился к нации с обещанием не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. До этого глава Белого дома заявил о невыгодности условий соглашения для Вашингтона.

    4 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные намеренно устроили пожар на нефтяной зоне в ОАЭ ради обеспечения прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединённых Арабских Эмиратах, утверждает иранское гостелевидение IRIB, передает РИА «Новости».

    Как сообщает телеканал со ссылкой на иранский военный источник, американцы стремились создать проход для судов через Ормузский пролив за счёт провокации и инцидента в регионе.

    «У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты ОАЭ. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив», – заявил источник иранскому гостелевидению.

    Ранее в эмирате Фуджейра произошел пожар на объекте нефтяной промышленности.

    Власти ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    5 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    Politico: Мерц неожиданно пошел на уступки Трампу

    Канцлер Германии Мерц поддержал претензии США к ЕС ради сохранения отношений

    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц изменил риторику и согласился с претензиями американского лидера, чтобы избежать введения разрушительных пошлин на европейские автомобили, пишет Politico.

    Берлин пытается сгладить острые углы после угроз Вашингтона повысить тарифы на европейские машины до 25%, пишет Politico.

    Канцлер Фридрих Мерц возложил ответственность за задержку торгового соглашения на Евросоюз.

    Политик выразил понимание позиции американского коллеги. «Он теряет терпение, потому что мы достигли договоренности с США в августе прошлого года, однако европейская сторона продолжает выдвигать новые условия», – заявил немецкий лидер.

    Власти Германии также примирительно отреагировали на планы Белого дома вывести из страны 5 тыс. американских солдат. Министр обороны Борис Писториус и глава МИД Иоганн Вадефуль назвали это сигналом для Европы взять на себя больше ответственности в рамках НАТО.

    Смена курса обусловлена давлением со стороны промышленных гигантов, отмечает издание. Представители автомобильной отрасли предупредили, что новые пошлины обернутся колоссальными издержками, и призвали к скорейшей деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Белого дома в непродуманных действиях против Ирана.

    Американский лидер жестко отреагировал на слова немецкого политика

    Глава Белого дома распорядился вывести 5 тыс. солдат США с территории ФРГ.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 19:15 • Новости дня
    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника
    @ REUTERS/Staff/File Photo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар вспыхнул на объекте нефтяной промышленности эмирата Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    По информации пресс-службы правительства эмиратов, пожар случился в результате удара БПЛА, запущенного с территории Ирана, передает ТАСС.

    Служба гражданской обороны оперативно приступила к ликвидации возгорания.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    В марте в порту Фуджейры приостановили загрузку нефти после атаки БПЛА.

    4 мая 2026, 21:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил «стереть с лица земли» Иран в случае атаки на корабли США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пригрозил, что Иран будет «стертым с лица земли» в случае атаки на американские военные корабли в Ормузском проливе.

    Слова Трампа подтвердил журналист Fox News Трей Йингст, написав, что американский лидер заявил о готовности уничтожить иранцев, если те нападут на сопровождаемые США суда в рамках операции «Проект Свобода», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани ранее подчеркнула, что подобные угрозы в адрес иранской цивилизации считаются Тегераном бессмысленными и безрезультатными. Она добавила, что такие высказывания не окажут влияния на позицию страны.

    Ранее сообщалось, что операцию «Проект Свобода» сочли поводом для США возобновить конфликт с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами.

    Tasnim сообщало, что Иран готов к любому сценарию действий США.

    5 мая 2026, 11:19 • Новости дня
    TWZ: Вертолеты США уничтожили шесть иранских катеров в Ормузском проливе
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные уничтожили шесть иранских катеров, угрожавших коммерческим судам в Ормузском проливе, применив боевые вертолеты и развернув новую операцию защиты судоходства, пишет TWZ.

    Американские военные задействовали вертолеты AH-64 Apache и MH-60 Seahawk для уничтожения шести малых иранских катеров, которые представляли угрозу коммерческим судам в районе Ормузского пролива, передает TWZ.

    Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил на пресс-конференции, что новый инцидент произошел на фоне запуска операции «Проект Свобода» по обеспечению безопасности коммерческого судоходства.

    Купер отметил, что у США сосредоточены значительные силы в регионе, включая истребители, ударные самолеты, корабли и более 15 тыс. военных. Он подчеркнул, что за последние 12 часов США успешно отразили все атаки, включая ракетные и дроновые удары со стороны Ирана, а также уничтожили все катера, атаковавшие суда.

    По словам Купера, ни один военный корабль США и ни одно судно под американским флагом не пострадали. Также он сообщил, что для защиты судоходства используется многоуровневая оборона, включающая корабли, авиацию и электронную борьбу, а не индивидуальное сопровождение судов.

    Власти ОАЭ заявили о перехвате 12 баллистических ракет, трех крылатых ракет и четырех беспилотников, выпущенных из Ирана, что привело к ранениям трех человек. Катар осудил атаки как угрозу стабильности региона. В ответ США и Израиль проводят консультации о возможных мерах, включая удары по иранским военным объектам.

    Иранская сторона заявила, что атаки стали следствием действий США по открытию прохода для судов через закрытые участки Ормузского пролива. На фоне обострения ОАЭ частично закрыли воздушное пространство, а в Израиле усилили меры безопасности в аэропортах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о запуске в Ормузском проливе операции «Проект Свобода» по проведению кораблей иностранных государств.

    Американское командование решило направить в район Ормузского пролива ракетные эсминцы, авиацию и 15 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности торгового судоходства.

    США предоставили своим военным право наносить удары по катерам КСИР и иранским ракетным позициям при угрозе судам в этом стратегическом районе.

    5 мая 2026, 05:20 • Новости дня
    Трамп констатировал потерю Украиной территорий
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп обратил внимание на отступление украинской армии и назвал смехотворной многомиллиардную военную помощь прошлой американской администрации в адрес Киева.

    «Знаете, они теряют территории», – сказал политик в интервью консервативному телеканалу Salem News, передает РИА «Новости».

    Американский лидер назвал смехотворной передачу вооружений Киеву на 350 млрд долларов при администрации Джо Байдена. Он также вспомнил встречу в Белом доме в феврале 2025 года, отметив агрессивное поведение Владимира Зеленского.

    Глава Белого дома охарактеризовал Зеленского как хитреца и подчеркнул стремление Вашингтона к мирному урегулированию конфликта.

    При этом он добавил, что боевые действия продолжаются лишь благодаря оружию, которое продается НАТО за европейские деньги.

    В январе Трамп прогнозировал новые территориальные потери Украины.

    4 мая 2026, 23:47 • Новости дня
    Секретная служба США подтвердила стрельбу в районе Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник в районе Белого дома, где американский президент Дональд Трамп проводил открытый для прессы саммит с представителями малого бизнеса, действительно звучали выстрелы, сообщила Секретная служба США.

    «Сотрудники Секретной службы США находятся на месте происшествия со стрельбой с участием офицера на пересечении 15-й улицы и Проспекта Независимости в Вашингтоне, округ Колумбия. Один человек был ранен правоохранительными органами; его состояние пока неизвестно», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.

    Там добавили, что пока следует избегать этого района, так как так работают бригады экстренных служб.

    Чуть позже в аккаунте сообщили о скором брифинге для СМИ, на котором будет представлена информация об «инциденте, который произошел в результате столкновения вооруженного человека с сотрудником Секретной службы».

    Напомним, ранее журналист из пула Белого дома Алан Фишер, представляющий телеканал Al Jazeera, сообщил о звуках выстрелов и эвакуации журналистов в специальный зал.

    В конце апреля стрельба на мероприятии с участием президнта США Дрнальда Трампа стала третьей попыткой его убить менее чем за три года. До этого покушения происходили на митинге в Пенсильвании и на поле для гольфа во Флориде. Согласно новому опросу YouGov, только 27% американцев полностью уверены в способности Секретной службы защитить президентов, 31% уверены отчасти, а 11% не уверены совсем.

    Сам Трамп заявлял, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство своей исторической значимости и не намерен поддаваться страху. Американский президент признался, что намеренно задержал свою эвакуацию во время стрельбы в апреле, чтобы попытаться понять причины инцидента.

    5 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    В Белом доме стали готовиться к провалу республиканцев на выборах
    @ Valerie Plesch/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На закрытых брифингах юристы Белого дома напоминают сотрудникам о том, как работает парламентский надзор, и предлагают лучшие практики для его осуществления в ожидании возможных успехов Демократической партии на выборах в ноябре, пишет WP.

    «Юридическое управление Белого дома проводит закрытые брифинги для назначенных на политические должности лиц администрации о том, как лучше подготовиться к парламентскому надзору, поскольку сотрудники начинают готовиться к вероятным значительным победам демократов на промежуточных выборах в ноябре», – пишет Washington Post (WP) со ссылкой на двух чиновников.

    Информаторы газеты сообщили, что брифинги, длившиеся около 30 минут, включали презентацию в PowerPoint о том, как работает парламентский надзор и лучшие практики его осуществления.

    Сотрудники юридического отдела призывали назначенных политиков быть осторожными в том, что они пишут, и предоставляли рекомендации о том, как своевременно отвечать на запросы Конгресса.

    «Некоторые сотрудники рассматривали эти брифинги как подготовительные, учитывая растущее в администрации Трампа ощущение того, что Республиканская партия находится в затруднительном положении и что настало время готовиться к наихудшим сценариям», – говорится в статье.

    Напомним, в исследовании Reuters/Ipsos сообщалось, что уровень поддержки президента США к концу апреля снизился до 34%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент назвал чушью данные о недовольстве американцев. NYT писала, что консерваторы и левые в ЕС отказались поддержать агрессивный курс главы Белого дома. Reuters сообщило о попытках США оценить последствия объявления победы над Ираном.

    5 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    Стармер предостерег Иран от разжигания антисемитизма в Британии

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне всплеска антисемитизма власти Соединенного Королевства начали расследовать возможную причастность иностранных государств к недавним нападениям на лондонских евреев.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер предостерег Иран от поощрения антисемитизма в Соединенном Королевстве, передает Bloomberg.

    Соответствующее заявление политик сделал во вторник на встрече с лидерами общины, посвященной угрозе роста нетерпимости.

    Обеспокоенность среди британских евреев, численность которых составляет около 300 тыс. человек, вновь возросла после нападения с ножом на двух мужчин на севере Лондона на прошлой неделе. Это побудило главу правительства задействовать всю мощь государства для решения кризиса.

    «Одно из направлений расследования заключается в том, стоит ли иностранное государство за некоторыми из этих инцидентов», – заявил Стармер на Даунинг-стрит.

    Он подчеркнул, что власти рассматривают все возможности, и подобные действия повлекут за собой последствия, если подозрения подтвердятся. Политик добавил, что попытки любой страны разжечь насилие и ненависть в обществе недопустимы.

    Заявление прозвучало вскоре после того, как полиция по борьбе с терроризмом сообщила о расследовании поджога в бывшей синагоге на востоке Лондона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер столкнулся с резкой критикой на встрече с еврейской общиной.

    Британские службы безопасности повысили уровень террористической угрозы до серьезного из-за недавнего антисемитского нападения.

    Ранее правоохранительные органы задержали группу подозреваемых в сборе информации о лондонских евреях по заданию Тегерана.

    5 мая 2026, 01:50 • Новости дня
    Судья извинился перед обвиняемым в покушении на Трампа Алленом

    Tекст: Катерина Туманова

    На слушании в понедельник по условиям содержания Коула Аллена в вашингтонской тюрьме федеральный судья Фаруки раскритиковал Департамент исправительных учреждений за обращение с Алленом.

    Адвокаты Коула Томаса Аллена, обвиняемого в покушении на президента США Дональда Трампа в ходе гала-ужина в конце апреля, заявили в судебных документах, что Аллен был несправедливо помещен под наблюдение с целью предотвращения самоубийства и в условия ограниченного содержания, передает CNN.

    Федеральный судья Зиа М. Фаруки резко раскритиковал Департамент исправительных учреждений за обращение с Алленом, так как условия содержания Аллена в вашингтонской тюрьме, включая пятиточечную систему кандалов и полное ограничение свободы, оказались строже, чем у обвиняемых по делу о беспорядках у Капитолия 6 января 2021 года.

    Адвокаты Аллена заявили, что их подзащитного несправедливо поместили под наблюдение для предотвращения самоубийства и ограничили условия его содержания. Представитель тюрьмы пояснил, что после медицинского осмотра Аллена действительно ненадолго перевели под наблюдение, а окончательное решение о его размещении еще не принято.

    Фаруки завершил слушание, лично извинившись перед Алленом и распорядившись, чтобы тюрьма уведомила его о принятом решении относительно места содержания заключенного.

    «Мне очень жаль. Что бы вам ни пришлось пережить, я приношу свои извинения», – сказал судья Аллену.

    Прокурор США по округу Колумбия Жанин Пирро раскритиковала позицию судьи, заявив в соцсетях, что вооруженный обвиняемый не должен получать особое отношение по сравнению с другими заключенными.

    Аллен, уроженец Калифорнии, обвиняется по нескольким статьям, включая попытку покушения на Дональда Трампа. По данным дела, в день нападения он направил семье записку, в которой поблагодарил близких и отметил, что не поддерживает действующую администрацию США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом назвал стрельбу в Вашингтоне в конце апреля попыткой покушения на президента США. В социальных сетях Аллен критиковал  американскую администрацию за отказ от предоставления помощи Украине. Себя Аллен назвал «дружелюбным федеральным убийцей».

    4 мая 2026, 18:14 • Новости дня
    Операцию «Проект Свобода» сочли поводом для США возобновить конфликт с Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неудачная попытка американских военных провести суда через Ормузский пролив может стать поводом для Вашингтона начать боевые действия против Тегерана.

    Источники в окружении президента США заявили, что провал операции по проводке судов позволит американской стороне обвинить Тегеран в эскалации. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собеседников, передают РИА «Новости».

    «Если иранцы что-то сделают, то это они будут плохими парнями, а у нас будет основание для того, чтобы действовать», – рассказал источник издания.

    По словам собеседника портала, операция «Проект Свобода» является началом процесса, способного спровоцировать прямое столкновение с Ираном. Отмечается, что глава США недоволен текущей ситуацией, когда между государствами нет ни сделки, ни открытого конфликта. Высокопоставленный чиновник добавил, что президент США настаивает на активных действиях, давлении и заключении соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал старт операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Данная инициатива не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов американскими военными кораблями. При этом военнослужащие США получили расширенные полномочия для нанесения ударов по иранским катерам.

    4 мая 2026, 23:35 • Новости дня
    Журналист из пула Белого дома сообщил о стрельбе вблизи резиденции Трампа
    @ Скриншот с видео аккаунта Х RapidReport

    Tекст: Катерина Туманова

    Журналист из пула Белого дома Алан Фишер, представляющий телеканал Al Jazeera, сообщил в соцсети Х, как Секретная служба резиденции американского лидера Дональда Трампа эвакуировала представителей прессы после информации о стрельбе.

    «Белый дом на карантине. Сообщают о выстрелах в нескольких кварталах поблизости», – написал он в посте в соцсети Х.

    Фишер добавил, что журналистов затем эвакуировали в специальный зал для инструктажа, как только режим тревоги отменили.

    В аккаунте RapidReport появились видео с территории Белого дома, на которых видно, как журналисты выбегают из здания, большинство либо смотрят в телефон, либо снимают происходящее. Их сопровождают люди в костюмах с бейджами – представители Секретной службы.

    По словам журналиста Newsmax Джеймса Розена, выстрелы были слышны на пересечении 15-й улицы и Индепенденс, что вблизи Белого дома.

    Согласно данным расписания американского президента, у Трампа запланирован открытый для прессы саммит с представителями малого бизнеса. Президент США прибыл в Восточный зал и начал выступление, несмотря на описанную выше журналистами ситуацию. Расписание Трампа корректировать не стали, отменять саммит тоже.

    Напомним, очередной инцидент со стрельбой и попыткой покушения на Трампа  произошел в конце апреля на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

    Эта стрельба стала третьей попыткой убить Трампа менее чем за три года. Ранее покушения происходили на митинге в Пенсильвании и на поле для гольфа во Флориде. Согласно новому опросу YouGov, только 27% американцев полностью уверены в способности Секретной службы защитить президентов, 31% уверены отчасти, а 11% не уверены совсем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кадры эвакуации главы Белого дома были опубликованы  в Сети. Он сам заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство своей исторической значимости и не намерен поддаваться страху. Американский президент признался, что задержал свою эвакуацию во время стрельбы в апреле, чтобы попытаться понять причины инцидента.

    4 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ перечислило перехваченные со стороны Ирана боеприпасы

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили в понедельник 12 баллистических и три крылатые ракеты, а также четыре беспилотника, указано а отчете военного ведомства в соцсети Х.

    «Силы ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических ракет, три крылатых ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата из Ирана, что привело к трем раненым  средней тяжести людям. С момента начала иранских нападений на Государство Объединенные Арабские Эмираты силы ПВО перехватили 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2260 беспилотных летательных аппаратов. В результате общее количество ранений граждан составило 227 человек различных национальностей», – сказано в сообщении.

    Министерство обороны подтверждает, что находится в полной боевой готовности для отражения любых угроз и решительного противодействия всему, что направлено на подрыв безопасности государства.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ активно противодействуют ракетным атакам и беспилотным летательным аппаратам, поступающим из Ирана. Министерство обороны подтверждает, что звуки в различных районах страны являются результатом работы эмиратских систем ПВО по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», – сказано в еще одном посте Минобороны ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении силами ПВО ракетной угрозы. На нефтяном объекте в ОАЭ начался  пожар после удара беспилотника. Сведения об атаках на ОАЭ мгновенно взвинтили цены на нефть.

    5 мая 2026, 03:20 • Новости дня
    Foreign Policy отвел Украине не более двух дней на фронте без помощи США

    Tекст: Катерина Туманова

    Без международной помощи возможности Украины на фронте ограничены, к тому же ракеты «Патриот» перехватывают около 25% российских ракет, поэтому американские чиновники склонны считать киевский режим неспособным простоять на фронте дольше нескольких дней, не будь с ними ЕС, программы PURL и прочих.

    «Иногда, когда я разговариваю с [американскими] чиновниками, они видят Украину как государство, которое не смогло бы просуществовать и дня-двух без международной поддержки», – сказал дипломат из страны, участвующей в программе поддержки PURL, журналу Foreign Policy (FP).

    В июле 2025 года администрация американского президента Дональда Трампа прекратила прямые поставки ракет и вместо этого начала продавать их странам НАТО, которые затем передают их Украине. Эта система называется программой «Приоритетный список требований Украины» (PURL). Оружие, продаваемое в рамках PURL, поставляется либо напрямую со складов США, либо является новым, напомнил представитель Министерства обороны США журналу.

    «Украина и ее партнеры в Европе затаив дыхание ждут, как война в Иране может повлиять на военную помощь США, и особенно на поставку зенитных ракет Patriot, на которые Киев полагался», – пишет издание.

    США заверили что оружие, уже оплаченное в рамках программы PURL, будет поставлено, сообщили журналу источники среди американских чиновников.

    Однако ситуация остается неясной, так как «особой уверенности» в отношении будущих пакетов помощи в рамках программы PURL, нет, заявил дипломат из страны, предоставляющей помощь Украине.

    Высокопоставленный европейский дипломат выразил сомнения относительно дальнейших пакетов помощи, учитывая потребности США. А представители администрации Трампа уже не раз посылали сигналы, которые вряд ли можно назвать обнадеживающими для Украины, отметил FP.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб выразил готовность использовать отношения с американским президентом в интересах Украины. Politico сообщила о снижении интереса президента США к Украине. Британия захотела участвовать в кредите ЕС для вооружения Украины.

    4 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Тегеран опроверг сообщения об уничтожении американцами иранских катеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская гостелерадиокомпания опровергла заявления о потоплении иранских катеров силами США.

    Иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на высокопоставленного военного сообщила, что ни одно плавсредство ВМС Ирана не было уничтожено американской стороной в понедельник, передает ТАСС.

    Ранее Associated Press, ссылаясь на главу Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера, сообщило, что американские военные вертолеты потопили шесть малых катеров иранского флота в Ормузском проливе. Иранская сторона категорически отвергла эти сообщения и заявила, что подобные инциденты не происходили.

    В понедельник журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя администрации США сообщил, что американские военные получили расширенные полномочия для защиты судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами.

