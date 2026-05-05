Мобильный интернет заработал на улицах Москвы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Доступ к сети в столичных районах начал восстанавливаться днем во вторник, передает РИА «Новости».

Пользователи могут без проблем открывать сайты, пользоваться браузерами и онлайн-сервисами. Связь стабилизировалась в центре города, а также на Сокольнической и Таганско-Краснопресненской линиях метрополитена.

Компании сотовой связи перестали рассылать абонентам предупреждения о возможных сбоях. Кроме того, задержанные ранее текстовые сообщения успешно дошли до получателей.

Позднее в Минцифры подтвердили окончание блокировок. Представители ведомства пояснили, что ограничения вводились по соображениям безопасности, а сейчас доступ к ресурсам полностью восстанавливается.

В понедельник операторы связи предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом в период майских праздников. Утром 5 мая жители столицы столкнулись с проблемами при отправке смс-сообщений.