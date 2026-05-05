В Москве завершили расследование дела экс-полицейского о взятках

Tекст: Ольга Иванова

Столичные следователи закончили разбирательство в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов, передает «Агентство городских новостей «Москва».

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по Москве завершено расследование уголовного дело в отношении бывшего сотрудника полиции», – сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с июля 2017 года по декабрь 2021-го обвиняемый получил не менее 100 тыс. рублей. За эти деньги он закрывал глаза на административные правонарушения нелегальных жильцов на вверенном ему участке.

Преступление удалось раскрыть благодаря совместной работе следователей и службы собственной безопасности МВД. В ведомстве подчеркнули, что на допросе мужчина полностью признал свою вину. Сейчас собрана достаточная доказательная база, материалы направлены для рассмотрения в суд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве бывшего начальника отделения полиции заподозрили в получении взяток от нелегальных мигрантов.

Позже суд приговорил экс-начальника отдела по вопросам миграции в районе Раменки к 15 годам колонии строгого режима.

Другим бывшим столичным полицейским суд назначил до 13 лет лишения свободы за фиктивную регистрацию иностранцев.