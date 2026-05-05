Лукашенко возмутился потоком просьб о льготах от белорусских предприятий

Tекст: Елизавета Шишкова

На совещании с руководством Совета министров Александр Лукашенко обратил внимание на проект указа о поддержке цементных заводов, передает БелТА.

«Откровенно говоря, меня настораживает поток этих обращений за льготами и «коврижками», – заявил белорусский лидер.

Президент предостерег нового премьер-министра Александра Турчина от раздачи государственных средств. По его словам, руководители предприятий должны усердно работать самостоятельно, а не рассчитывать на постоянную помощь из бюджета.

Политик добавил, что государственная поддержка возможна только в исключительных случаях, если это действительно необходимо стране. Для принятия таких решений он требует обязательных заключений от Комитета госконтроля и Национального банка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко пригрозил чиновникам жесточайшим наказанием за невыполнение экономических показателей. Белорусский лидер также потребовал от сограждан отказаться от иждивенчества ради выживания в сложные времена.