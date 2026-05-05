Число въехавших в Россию иностранцев снизилось на 15% в начале года

Совбез сообщил о снижении миграционного потока в Россию на 15%

Tекст: Вера Басилая

Число иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство в России, снизилось почти на треть в первом квартале 2026 года, следует из сообщения Совбеза России.

В страну въехало 2,5 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Большинство прибывших – граждане стран СНГ, их доля составила 72,4%, или почти 1,8 млн человек.

На 1 апреля 2026 года на территории России находилось 6,1 млн иностранных граждан, что меньше прошлогоднего значения – 6,8 млн. Продолжилось сокращение числа выданных разрешений на временное проживание и видов на жительство: выдано 7,1 тыс. разрешений на временное проживание (-27,5%) и 32 тыс. видов на жительство (-27,8%). Количество аннулированных видов на жительство выросло до 8,3 тыс., что на 90% больше по сравнению с первым кварталом 2025 года.

В результате число иностранцев с разрешениями на временное проживание и видом на жительство составило 72,6 тыс. и 581 тыс. соответственно. При этом растет число трудовых мигрантов с официальными разрешениями: на 36,9% увеличилось количество выданных разрешений на работу, их общий объём достиг 214 тыс., почти половина из которых – квалифицированные специалисты.

Среди прибывших в Россию без визы по состоянию на 1 апреля действительными патентами обладало более 1,7 млн человек, что на 7,4% меньше, чем годом ранее. Налоговые поступления в бюджеты регионов от патентной системы за три месяца составили свыше 35 млрд рублей, увеличившись на 13%.

В рамках эксперимента по сбору биометрических данных с декабря 2024 по апрель 2026 года были собраны данные порядка 10,5 млн иностранцев, выявлено около 56,2 тыс. лиц с поддельными документами или запретом на въезд. Второй этап пилотного проекта предусматривает предварительное одобрение поездки через мобильное приложение: из 136,3 тыс. заявок одобрено свыше 129,6 тыс., выявлено 6,7 тыс. иностранцев с ограничениями на въезд.

В Москве проводится добровольная геномная регистрация иностранных граждан – уже зафиксированы геномы более 2,2 млн человек. Кроме того, с сентября 2025 года в Москве и области действует эксперимент по регистрации иностранных работников с помощью геолокации, за это время зарегистрировано 2,5 млн иностранцев.

С 1 сентября 2024 по 31 марта 2026 года по указу президента на получение разрешения на временное проживание из гуманитарных соображений подали заявления 3,3 тыс. иностранных граждан, 3 тыс. получили одобрение. Также зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных иностранцами: в первом квартале 2026 года их количество сократилось на 38,9%, а участие иностранных граждан в преступлениях уменьшилось на 28,1% (5,6 тыс. человек). Всего за этот период зарегистрировано 7,6 тыс. преступных деяний с участием иностранцев.

Правительство России утвердило сокращение квоты на выдачу разрешений на временное проживание для мигрантов на 2026 год.

Позже кабинет министров внес в Госдуму законопроект для повышения стоимости оформления вида на жительство.