Катер с пассажирами врезался в опору моста в Петербурге

Алексей Дегтярёв

Утром 5 мая в акватории канала Грибоедова катер с пассажирами на борту столкнулся с опорой моста, указали в ведомстве со ссылкой на прессу, передает РИА «Новости».

«Число пострадавших и ущерб устанавливаются», – говорится в сообщении.

Сейчас транспортный следственный отдел выясняет все детали происшествия. Специалисты дадут правовую оценку действиям лиц, которые могли нарушить правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

