Президент Казахстана назначил главой администрации первого вице-премьера Скляра

Tекст: Ольга Иванова

Кадровые решения в высшем руководстве страны подтвердила пресс-служба главы государства, передает РИА «Новости».

До этого назначения чиновник трудился первым вице-премьером правительства с 2022 года.

Предшественник Скляра на посту главы президентской администрации Айбек Дадебай был освобожден от должности. Уход управленца напрямую связан с его переходом на другое место работы.

«Указом Главы государства Скляр Роман Васильевич назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», – подчеркивается в официальном сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года президент Казахстана принял отставку правительства страны.

Позже на должность премьер-министра республики утвердили бывшего руководителя президентской администрации Олжаса Бектенова.

В августе 2025 года Касым-Жомарт Токаев заявил о ликвидации семейно-клановой системы во власти.