Астрономы нашли атмосферу у загадочного двойника Плутона

Ученые впервые обнаружили газовую оболочку у небольшого транснептунового объекта

Tекст: Мария Иванова

Астрономы заметили признаки атмосферы у космического объекта 2002 XV.93, передает РИА «Новости». Если эта теория подтвердится, он станет первым небесным телом столь скромных размеров с собственной газовой оболочкой. Об открытии сообщил журнал Science News.

«Это открытие говорит о том, что малые ледяные миры позади Нептуна, возможно, не так инертны и неизменны, как мы зачастую думали. До сих пор Плутон оставался единственным транснептуновым объектом с подтвержденной атмосферой», – подчеркивает ведущий автор исследования Ко Аримацу.

Наблюдения велись через сеть японских телескопов. В январе 2024 года изучаемое тело перекрыло свет далекой звезды, что позволило выявить микрозатмение. Ученые полагают, что газ мог появиться недавно из-за столкновения или активности ледяных вулканов.

Окончательно подтвердить наличие атмосферы и выяснить ее природу помогут дальнейшие исследования. Ранее единственным подобным телом в поясе считался Плутон, чья газовая оболочка состоит из замерзающих при удалении от Солнца веществ.

