Минобороны Польши заявило о готовности принять дополнительные войска США

Варшава подготовила инфраструктуру для переброски солдат США из Германии

Tекст: Мария Иванова

Глава польского военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Defence24 сообщил о создании необходимых условий для расширения американского контингента, передает РИА «Новости».

Сейчас в стране расквартированы около 10 тыс. военнослужащих армии США.

«Для нас очень важно, чтобы мы не только удержали тот американский контингент, который есть сейчас, но и чтобы мы увеличивали в еще большей степени американское присутствие. Это для нас является стратегической целью», – подчеркнул министр.

По его словам, масштабные инвестиции направлены на модернизацию аэродромов во Вроцлаве, баз в Повидзе и Болеславце, а также на подготовку инфраструктуры для истребителей F-35. При этом содержание одного американского солдата обходится Варшаве примерно в 15 тыс. долларов ежегодно.

Ранее Пентагон анонсировал вывод пяти тыс. военнослужащих из Германии в течение от шести до 12 месяцев. На фоне этого решения польская сторона выразила готовность взять на обеспечение перебрасываемые подразделения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши предложили Пентагону перебросить дополнительные подразделения на свою территорию.

Соединенные Штаты объяснили вывод части своего контингента из ФРГ наказанием Берлина за недостаточную помощь.

Глава польского правительства Дональд Туск раскритиковал планы Вашингтона по сокращению военного присутствия в Европе.