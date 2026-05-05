Пашинян заявил о желании Армении вступить в Евросоюз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пашинян на пресс-конференции по итогам первого саммита Армения – ЕС назвал встречу историческим событием, передает ТАСС.

Он напомнил, что в прошлом году в Армении был принят закон о вступлении в Евросоюз, инициированный гражданским обществом.

Пашинян заявил: «Если нас примут в полноправные члены ЕС, мы будем рады и счастливы этому. Если же не примут, в любом случае мы окажемся в выигрышной позиции, поскольку Республика Армения будет страной, имеющей европейские стандарты».

Премьер подчеркнул, что принятие страны в ЕС – политическое решение, и в Брюсселе могут в любой момент отказаться от расширения. Он отметил, что принятие европейских стандартов – промежуточная цель армянских реформ.

Депутаты парламента Армении 26 марта 2025 года приняли закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз во втором и окончательном чтении. Этот шаг не означает автоматического запуска процесса присоединения, поскольку вопрос должен быть вынесен на референдум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян пояснил, что инициатива законопроекта исходила от общественности и собрала необходимое число подписей.

Вице-премьер России Алексей Оверчук отмечал, что Москва расценивает эти действия как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза, поскольку членство в ЕС и ЕАЭС несовместимо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз.

До этого правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в ЕС по инициативе прозападных партий и организаций.