Tекст: Ольга Иванова

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини заявил о просчетах Запада в оценке российской экономики, передает РИА «Новости». По его словам, попытки поставить страну на колени провалились.

«Вводя санкции, чего хотел добиться Запад? Поставить Россию на колени. Да, ваша страна переживает сегодня непростые времена, ее экономика кашляет, но она оказалась куда сильнее, здоровее, чем думали представители ЕС», – сказал Торрембини.

Глава ассоциации отметил, что западные политики явно переоценили свои возможности. При этом они не смогли предвидеть, насколько быстро Россия сможет адаптироваться к новым условиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини оценил потери бизнеса Италии от антироссийских санкций в восемь миллиардов евро.

Итальянское издание L’Antidiplomatico сообщило об укреплении позиций Москвы на мировой арене из-за европейских ограничений.

Американская газета Washington Post отметила сохранение стабильности российской экономики вопреки ожиданиям Запада.