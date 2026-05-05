Грузия упрекнула посольство Британии за «крокодиловы слезы»

Tекст: Вера Басилая

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подверг критике заявление посольства Великобритании, сделанное ко Всемирному дню свободы прессы. Он заявил, что посольство демонстрирует «крокодиловы слезы», поскольку уже два месяца пытается уничтожить два ведущих грузинских СМИ, передает Sputnik Грузия.

В заявлении Британии и Финляндии, опубликованном как сопредседателями Коалиции за свободу СМИ, отмечались «тревожные тенденции» в Грузии, в частности падение страны в рейтинге «Репортеров без границ» с 77-го места в 2022 году на 135-е в 2026 году. В документе также упоминались доклады ОБСЕ, Совета Европы и дело журналистки Мзии Амаглобели как пример давления на прессу.

В феврале 2026 года Лондон ввел санкции против телеканалов «Имеди» и «ПосТВ» за распространение «заведомо вводящей в заблуждение информации» о событиях на Украине. В правящей партии «Грузинская мечта» расценили эти санкции как покушение на свободу слова.

Посол Британии Гарет Уорд ранее сообщил о приостановке стратегического «Диалога Уордропа» с Грузией из-за курса правительства, который, по мнению Лондона, отходит от прозападных принципов. Диалог впервые был заморожен с 2014 года и охватывал сферы политики, обороны и торговли.

С 2024 года число грузинских чиновников, попавших под британские санкции, увеличилось до 11 человек, включая высокопоставленных представителей МВД и судей. По заявлению Лондона, санкции связаны с преследованием журналистов и протестующих во время проевропейских протестов, а также с коррупцией среди чиновников.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал британские санкции против грузинских телекомпаний агрессией.

Представители правящей партии «Грузинская мечта» обвинили правительство Великобритании в фашистском подходе.

Папуашвили заподозрил посла Соединенного Королевства в фабрикации дел против свободных СМИ.