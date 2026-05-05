В Петербурге раскрыли коррупционную схему на мусорных заводах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Задержанными оказались 38-летний заместитель генерального директора и три его коллеги, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«По оперативным данным, они за денежное вознаграждение обеспечивали подконтрольным подрядчикам благоприятные условия при выполнении строительно-монтажных работ, способствуя увеличению объемов и стоимости выполняемых работ при строительстве мусороперерабатывающих заводов, реализуемых в рамках государственных контрактов», – пояснили в МВД.

В среднем, за каждый объект они получали порядка 5 млн рублей. По предварительным данным, им удалось «заработать» около 66 млн рублей.

Следственные органы возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе. По местам проживания злоумышленников, включая Москву, прошли обыски. Фигуранты признали вину и сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководителю Колпинского района Петербурга Юлии Логвиненко предъявили обвинение в получении взятки на сумму 9,2 млн рублей.