Самый высокооплачиваемый игрок НБА заявил о недоплате игрокам

Самый высокооплачиваемый игрок НБА Карри заявил о недоплате игрокам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самый высокооплачиваемый игрок НБА Стефен Карри считает, что лига недоплачивает баскетболистам из-за особенностей коллективного соглашения, сообщает РИА «Новости».

По словам защитника «Голден Стэйт Уорриорз», игроки не могут владеть долями в клубах, что ограничивает их финансовое участие в успехе лиги.

«То, что мы не можем участвовать в распределении долей, – одна из причин, почему я говорю, что нам недоплачивают», – заявил Карри в интервью CBS Sports.

Согласно Forbes, Карри лидирует по зарплате среди игроков НБА в сезоне-2025/26 – его доход без учёта рекламы составит 59,6 млн долларов. В следующем сезоне он станет первым баскетболистом лиги с зарплатой свыше 60 млн долларов – 62,6 миллионов. Несмотря на крупные контракты, Карри считает, что современные доходы лиги значительно выше, чем раньше, и игрокам должны быть доступны новые финансовые инструменты.

Стефену Карри 38 лет, он был выбран «Голден Стэйт» под седьмым номером на драфте 2009 года и с тех пор не покидал клуб. За это время он стал четырёхкратным чемпионом НБА. В завершившемся сезоне «Голден Стэйт» занял десятое место на Западе и не попал в плей-офф, проиграв «Финикс Санз» во втором раунде плей-ин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по версии портала Sportico португалец Криштиану Роналду заработал 260 млн долларов в 2024 году и стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, а Стефен Карри с доходом 153,8 млн долларов занял второе место.

