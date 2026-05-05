Британия ввела новые санкции против России

Британия ввела санкции против десяти лиц и восьми организаций России

Tекст: Вера Басилая

Великобритания объявила о введении санкций против десяти физических лиц и восьми организаций в рамках новой волны ограничений, передает РИА «Новости». Санкционный список опубликован на сайте министерства финансов Британии.

Среди попавших под ограничения – сотрудники российской программы «Алабуга Старт». Помимо этого под санкции попали отдельные компании, а также граждане России, Белоруссии и Франции.

Ограничительные меры подразумевают блокировку активов и запрет на любые финансовые операции с этими лицами и организациями на территории Британии. Власти страны подчеркивают, что новые санкции направлены на усиление давления в связи со спецоперацией на Украине.



