    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому
    5 мая 2026, 11:31 • Новости дня

    В Иране задержали выдававшего себя за Иисуса Христа лидера секты

    Tекст: Мария Иванова

    В иранской провинции Йезд правоохранительные органы задержали основателя религиозной секты, провозгласившего себя Иисусом Христом и навязывавшего последователям аскетические практики.

    Правоохранительные органы Ирана в провинции Йезд пресекли деятельность религиозной секты и арестовали ее лидера, который выдавал себя за Иисуса Христа, передает ТАСС.

    Информацию об этом подтвердил прокурор провинции Мехди Хасанпур.

    «Главарь секты в провинции сначала утверждал, что избран Богом, а затем заявил о собственной божественности, имея в виду Иисуса Христа, и, внушая суеверия, навязывал необычные аскетические практики и использовал своих последователей в корыстных целях», – приводит слова прокурора иранское агентство Mehr.

    Прокурор добавил, что участники секты занимались сожжением Корана, оскверняли священные места и оскорбляли мусульманских религиозных деятелей. Кроме того, они читали молитвы о победе Израиля над Ираном.

    В результате разыскных мероприятий под стражу были взяты три человека, выполнявших ключевые роли в организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года полиция Ирана задержала в провинции Йезд участников связанной с Израилем секты. Ранее протестующие в иранском Хамадане сожгли Коран.

    В 2024 году правоохранители обнаружили в городе Дезфуль членов сатанинской сети.

    4 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные намеренно устроили пожар на нефтяной зоне в ОАЭ ради обеспечения прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединённых Арабских Эмиратах, утверждает иранское гостелевидение IRIB, передает РИА «Новости».

    Как сообщает телеканал со ссылкой на иранский военный источник, американцы стремились создать проход для судов через Ормузский пролив за счёт провокации и инцидента в регионе.

    «У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты ОАЭ. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив», – заявил источник иранскому гостелевидению.

    Ранее в эмирате Фуджейра произошел пожар на объекте нефтяной промышленности.

    Власти ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    4 мая 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо

    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Иран позволит США реализовать операцию «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, это будет означать потерю Исламской республикой ключевого козыря. Если же Тегеран даст отпор, это может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин.

    «Хотя реализация операции «Проект Свобода», как ожидается, начнется уже в понедельник, до сих пор не до конца ясно, как будет осуществляться вывод торговых судов из Персидского залива. По всей видимости, миссия не будет включать эскорт ВМС США», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    Он предположил, что американцы не хотят рисковать своими военными кораблями, слишком близко подходя к иранскому побережью, где сосредоточена основная масса ракетных батарей Ирана. «Штаты, скорее всего, задействуют в первую очередь авиацию, а также беспилотные летательные аппараты, которые потенциально могут атаковать, скажем, катера Исламской республики», – добавил собеседник.  

    По его мнению, «Проект Свобода» – очередная попытка Дональда Трампа взять Тегеран «на слабо», проверить реакцию государства. «Иран оказывается перед выбором: позволить США реализовать миссию или дать отпор Штатам, – указал Лямин. – Первый вариант будет означать ослабление переговорных позиций Тегерана, а также поражение Исламской республики, поскольку она потеряет ключевой козырь – контроль над Ормузом».

    «Второй вариант может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям, ответственность за которые администрация США, безусловно, возложит на иранцев», – продолжил аналитик.

    Лямин напомнил характерную для Трампа стратегию действий: если оппонент поддается давлению, то глава Белого дома начинает «дожимать», но если сталкивается с сопротивлением, то, как правило, пересматривает свои шаги.  «Я полагаю, нынешняя операция планируется из расчета, что Иран «сдаст назад». План «Б» в данном случае подразумевает импровизацию Вашингтона», – уточнил Лямин.

    Как бы то ни было, оговорился собеседник, у США в регионе остается достаточно серьезная группировка: «два авианосца, военные корабли, авиация, несколько тысяч морпехов». «Риск того, что конфликт начнет переходить от ограниченных стычек в более крупные, крайне высок. Более того, возможно, американские военные попытаются осуществить операцию по захвату островов в Ормузском проливе», – рассуждает собеседник.

    «Для Ирана в складывающейся ситуации главное – не дать слабину», – подчеркнул спикер. На этом фоне он упомянул звучащие в Тегеране предупреждения о том, что попытки прохода судов, а также несогласованные с республикой действия в Ормузском проливе будут встречены ответными мерами.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. «Мир наблюдает за тем, как администрация Трампа в своем стремлении к глобальному доминированию делает ставку на прямое военное давление. Но пролив – это не та площадка, где можно безнаказанно диктовать условия. Ждем реакции Тегерана, который вряд ли уступит без боя», – акцентировал он.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал запуск операции «Проект Свобода». Начало миссии намечено на утро 4 мая по ближневосточному времени. Целью миссии станет вывод судов, застрявших в Персидском заливе – им обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. Глава Белого дома заявил, что это будет гуманитарным жестом со стороны США, стран Ближнего Востока и в особенности – со стороны Ирана.

    «На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. Я полагаю, что это станет важным шагом в демонстрации доброй воли всех тех, кто столь ожесточенно сражался на протяжении последних месяцев», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он рассказал, что решение о начале операции было принято после обращений третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора. «Перемещение судов направлено исключительно на то, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не совершили абсолютно ничего предосудительного», – добавил американский лидер.

    Трамп подчеркнул, что если гуманитарной миссии по выводу судов попытаются помешать, то Штаты ответят силой. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что намерены задействовать в операции эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих.

    «Наша поддержка этой оборонительной миссии имеет ключевое значение для региональной безопасности и мировой экономики, в то время как мы также продолжаем поддерживать морскую блокаду», – заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM. По данным Axios, операция не предполагает сопровождение судов.

    Один из собеседников издания уточнил, что американская флотилия будет находиться «в непосредственной близости», что может служить средством предупреждения в случае, если Иран решит атаковать суда, проходящие через пролив. Вашингтон также предоставит коммерческим судам рекомендации по «наиболее безопасным маршрутам» через эти воды, говорится в материале.

    На этом фоне КСИР передал указание отойти на юг от Ормузского пролива торговым судам, находящимся у северного побережья ОАЭ. Об этом сообщило Британское управление морских торговых операций (UKMTO). По его данным, капитаны судов по радио получили приказ покинуть район якорной стоянки у побережья эмирата Рас-эль-Хайм и отойти на юг к эмирату Дубай, передает «Интерфакс».

    Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран расценит любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. «Управление Ормузским проливом и Персидским заливом не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа!» – акцентировал он.

    Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил откреститься от участия в миссии США. По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться. Он также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США, подчеркнув, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

    Кроме того, как сообщает Bloomberg, план, объявленный Трампом по проходу судов через Ормузский пролив, вызвал недоумение у руководителей судоходных компаний. По мнению Анила Джай Сингха, вице-президента Индийского морского фонда, инициативы президента США создают риск непреднамеренной эскалации. «В каком порядке будут выводить эти суда? Будет ли у одних судов приоритет перед другими?» – задается он вопросами.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 3 мая, американские ВМС перехватили уже 49 торговых судов, связанных с Ираном. Трамп заявил, что морская блокада иранских портов является эффективной и он не намерен снимать ее до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не придут к соглашению по ядерной программе.

    Ранее, как сообщали СМИ, Иран представил США трехэтапный план завершения войны. Исламская республика выступила с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение ядерной программы на более поздний срок. Американская сторона такое предложение не приняла.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по американскому судну, проигнорировавшему предупреждения при попытке пройти через Ормузский пролив, сообщило агентство Fars.

    Две иранские ракеты поразили цель, вынудив судно изменить курс и отказаться от дальнейшего продвижения по маршруту, передает ТАСС.

    На данный момент точной информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших в результате инцидента нет.

    В то же время в Вашингтоне эту информацию опровергают. Журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что американская администрация не подтверждает факт попадания ракет.

    «Американский чиновник высокого ранга опроверг данные о том, что корабль США был подбит иранскими ракетами», – написал Равид в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios анонсировал начало американской операции «Свобода» в Ормузском проливе.

    Ранее вооруженные силы Ирана заявили об атаке беспилотников на военные корабли США. До этого иранские военно-морские силы перехватили два американских эсминца.

    4 мая 2026, 19:15 • Новости дня
    @ REUTERS/Staff/File Photo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар вспыхнул на объекте нефтяной промышленности эмирата Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    По информации пресс-службы правительства эмиратов, пожар случился в результате удара БПЛА, запущенного с территории Ирана, передает ТАСС.

    Служба гражданской обороны оперативно приступила к ликвидации возгорания.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    В марте в порту Фуджейры приостановили загрузку нефти после атаки БПЛА.

    4 мая 2026, 21:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил «стереть с лица земли» Иран в случае атаки на корабли США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пригрозил, что Иран будет «стертым с лица земли» в случае атаки на американские военные корабли в Ормузском проливе.

    Слова Трампа подтвердил журналист Fox News Трей Йингст, написав, что американский лидер заявил о готовности уничтожить иранцев, если те нападут на сопровождаемые США суда в рамках операции «Проект Свобода», передает РИА «Новости».

    Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани ранее подчеркнула, что подобные угрозы в адрес иранской цивилизации считаются Тегераном бессмысленными и безрезультатными. Она добавила, что такие высказывания не окажут влияния на позицию страны.

    Ранее сообщалось, что операцию «Проект Свобода» сочли поводом для США возобновить конфликт с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами.

    Tasnim сообщало, что Иран готов к любому сценарию действий США.

    4 мая 2026, 15:10 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские военные получили расширенные полномочия для защиты судов в Ормузском проливе, заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя администрации США.

    По его информации, теперь военнослужащим США разрешено наносить удары по катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранским ракетным позициям, если они представляют угрозу для морских судов в этом стратегическом районе, передает ТАСС.

    «Американской чиновник сообщил, что правила применения силы для военных США в регионе изменились, они получили право наносить удары по непосредственным источникам угрозы судам, проходящим через (Ормузский) пролив, таким как быстроходные катера КСИР или иранские ракетные позиции», – написал Равид в соцсетях.

    Ранее КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами.

    Агентство Tasnim сообщало, что Иран готов к любому сценарию действий США.

    5 мая 2026, 11:19 • Новости дня
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные уничтожили шесть иранских катеров, угрожавших коммерческим судам в Ормузском проливе, применив боевые вертолеты и развернув новую операцию защиты судоходства, пишет TWZ.

    Американские военные задействовали вертолеты AH-64 Apache и MH-60 Seahawk для уничтожения шести малых иранских катеров, которые представляли угрозу коммерческим судам в районе Ормузского пролива, передает TWZ.

    Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил на пресс-конференции, что новый инцидент произошел на фоне запуска операции «Проект Свобода» по обеспечению безопасности коммерческого судоходства.

    Купер отметил, что у США сосредоточены значительные силы в регионе, включая истребители, ударные самолеты, корабли и более 15 тыс. военных. Он подчеркнул, что за последние 12 часов США успешно отразили все атаки, включая ракетные и дроновые удары со стороны Ирана, а также уничтожили все катера, атаковавшие суда.

    По словам Купера, ни один военный корабль США и ни одно судно под американским флагом не пострадали. Также он сообщил, что для защиты судоходства используется многоуровневая оборона, включающая корабли, авиацию и электронную борьбу, а не индивидуальное сопровождение судов.

    Власти ОАЭ заявили о перехвате 12 баллистических ракет, трех крылатых ракет и четырех беспилотников, выпущенных из Ирана, что привело к ранениям трех человек. Катар осудил атаки как угрозу стабильности региона. В ответ США и Израиль проводят консультации о возможных мерах, включая удары по иранским военным объектам.

    Иранская сторона заявила, что атаки стали следствием действий США по открытию прохода для судов через закрытые участки Ормузского пролива. На фоне обострения ОАЭ частично закрыли воздушное пространство, а в Израиле усилили меры безопасности в аэропортах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о запуске в Ормузском проливе операции «Проект Свобода» по проведению кораблей иностранных государств.

    Американское командование решило направить в район Ормузского пролива ракетные эсминцы, авиацию и 15 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности торгового судоходства.

    США предоставили своим военным право наносить удары по катерам КСИР и иранским ракетным позициям при угрозе судам в этом стратегическом районе.

    4 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость эталонных марок нефти увеличилась более чем на 3% после инцидента с перекрытием прохода американских военных судов иранскими силами.

    Июльские фьючерсы на марку Brent подорожали до 111,77 доллара за баррель, а июньские контракты на WTI достигли отметки 104,88 доллара, передает РИА« Новости».

    Скачок котировок произошел после сообщений гостелерадиокомпании Ирана о том, что местные военные преградили путь кораблям США в Ормузском проливе.

    Ранее американский президент анонсировал специальную операцию по выводу застрявших в проливе судов. Эксперты продолжают внимательно следить за развитием геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

    «Рынок в целом все еще находится в жестких условиях из-за постоянных перебоев поставок и геополитической неопределенности», – заявила Reuters cтарший аналитик компании Phillip Nova Приянка Сачдева. Эксперт добавила, что до полного восстановления безопасного судоходства в регионе стоимость сырья останется на высоком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о направлении иностранных кораблей через Ормузский пролив.

    Операция «Свобода» при этом не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов американскими военными.

    До этого силы США перенаправили 37 судов в рамках морской блокады Ирана.

    4 мая 2026, 14:53 • Новости дня
    ОАЭ осудили атаку Ирана на танкер ADNOC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили атаку Ирана на танкер государственной нефтяной компании ADNOC, совершенную с использованием беспилотников.

    «ОАЭ самым решительным образом осуждают и выражают крайнее возмущение в связи с иранским террористическим нападением на танкер компании ADNOC с использованием двух беспилотников во время его прохода через Ормузский пролив», – заявили в МИД ОАЭ, передает ТАСС.

    В ведомстве добавили, что в результате атаки никто не пострадал.

    Инцидент произошел в ночь на 4 мая, когда Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) зафиксировало удар по судну в 78 морских милях к северу от эмирата Фуджейра. Согласно полученной информации, атака не привела к ранению членов экипажа.

    Ранее Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    В начале марта КСИР атаковал дроном игнорировавший предупреждения танкер в Ормузском проливе.

    4 мая 2026, 18:14 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неудачная попытка американских военных провести суда через Ормузский пролив может стать поводом для Вашингтона начать боевые действия против Тегерана.

    Источники в окружении президента США заявили, что провал операции по проводке судов позволит американской стороне обвинить Тегеран в эскалации. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собеседников, передают РИА «Новости».

    «Если иранцы что-то сделают, то это они будут плохими парнями, а у нас будет основание для того, чтобы действовать», – рассказал источник издания.

    По словам собеседника портала, операция «Проект Свобода» является началом процесса, способного спровоцировать прямое столкновение с Ираном. Отмечается, что глава США недоволен текущей ситуацией, когда между государствами нет ни сделки, ни открытого конфликта. Высокопоставленный чиновник добавил, что президент США настаивает на активных действиях, давлении и заключении соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал старт операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Данная инициатива не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов американскими военными кораблями. При этом военнослужащие США получили расширенные полномочия для нанесения ударов по иранским катерам.

    4 мая 2026, 13:01 • Новости дня
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты решили перейти на новую стратегию действий в Ормузском проливе, постепенно сдвигая красные линии противника, считает профессор Чикагского университета Роберт Пейп.

    Вашингтон изменил подход к ситуации с Ираном, приняв решение о сопровождении американских судов в Ормузском проливе военными кораблями, передает «Аргументы и факты». Профессор Чикагского университета Роберт Пейп назвал этот метод тактикой «нарезанной колбасы».

    «Эта тактика называется «нарезанной колбасой» и передает Ирану инициативу по потоплению американских кораблей и эскортов. Большой вопрос: примут ли нефтяные танкеры такой риск?», – заявил эксперт. Суть подхода заключается в постепенном смещении красных линий противника небольшими шагами, чтобы избежать масштабной реакции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что военно-морские силы США начнут направлять корабли иностранных государств через Ормузский пролив и пригрозил применением силы в случае действий со стороны Ирана.

    Корпус стражей исламской революции обозначил новые рубежи управления морскими силами и предупредил американские войска о готовности к атаке при их приближении к региону.

    4 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Тегеран опроверг сообщения об уничтожении американцами иранских катеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская гостелерадиокомпания опровергла заявления о потоплении иранских катеров силами США.

    Иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на высокопоставленного военного сообщила, что ни одно плавсредство ВМС Ирана не было уничтожено американской стороной в понедельник, передает ТАСС.

    Ранее Associated Press, ссылаясь на главу Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера, сообщило, что американские военные вертолеты потопили шесть малых катеров иранского флота в Ормузском проливе. Иранская сторона категорически отвергла эти сообщения и заявила, что подобные инциденты не происходили.

    В понедельник журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя администрации США сообщил, что американские военные получили расширенные полномочия для защиты судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами.

    4 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ перечислило перехваченные со стороны Ирана боеприпасы

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили в понедельник 12 баллистических и три крылатые ракеты, а также четыре беспилотника, указано а отчете военного ведомства в соцсети Х.

    «Силы ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических ракет, три крылатых ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата из Ирана, что привело к трем раненым  средней тяжести людям. С момента начала иранских нападений на Государство Объединенные Арабские Эмираты силы ПВО перехватили 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2260 беспилотных летательных аппаратов. В результате общее количество ранений граждан составило 227 человек различных национальностей», – сказано в сообщении.

    Министерство обороны подтверждает, что находится в полной боевой готовности для отражения любых угроз и решительного противодействия всему, что направлено на подрыв безопасности государства.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ активно противодействуют ракетным атакам и беспилотным летательным аппаратам, поступающим из Ирана. Министерство обороны подтверждает, что звуки в различных районах страны являются результатом работы эмиратских систем ПВО по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», – сказано в еще одном посте Минобороны ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении силами ПВО ракетной угрозы. На нефтяном объекте в ОАЭ начался  пожар после удара беспилотника. Сведения об атаках на ОАЭ мгновенно взвинтили цены на нефть.

    4 мая 2026, 13:57 • Новости дня
    Экипаж захваченного США судна Touska вернулся в Иран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пятнадцать членов экипажа захваченного США иранского судна прибыли в Иран, сообщило агентство Fars.

    Пятнадцать членов экипажа иранского судна Touska, захваченного США, прибыли в Иран, передает РИА «Новости».

    Агентство Fars уточнило, что эта группа моряков была передана властям Ирана после эвакуации из Пакистана.

    По информации министерства иностранных дел Пакистана, всего изначально эвакуировали 22 члена экипажа судна, которых Соединенные Штаты передали Пакистану для дальнейшей передачи Ирану. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее отмечал, что возвращение экипажа ожидается в ближайшее время.

    Напомним, Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о захвате торгового судна Touska 20 апреля. Судно пыталось пройти через американскую блокаду в районе Оманского залива. Иранские власти расценили действия США как прямое нападение и нарушение договоренностей о прекращении огня.

    До этого агентство Tasnim сообщало, что ранее удалось освободить шесть членов экипажа, находившихся на судне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США захватили в Оманском заливе иранское грузовое судно Touska.

    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна.

    Судно Touska сопроводили в Пакистан.

    4 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Tasnim: Иран готов к любому сценарию действий США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран полностью готов к любому сценарию развития событий с участием американских сил, сообщило агентство Tasnim.

    Источник в военной сфере подчеркнул, что Тегеран способен ответить на любые шаги США и не позволит себя запугать, пишет Tasnim, передает ТАСС.

    По его словам, американцы знают, что Тегеран не допустит, чтобы его запугивали. Он также добавил, что кроме возможного обстрела американских кораблей, подготовлены и другие варианты действий, которые будут реализованы при необходимости.

    Профессор Чикагского университета Роберт Пейп ранее заявил, что Соединенные Штаты решили перейти на новую стратегию действий в Ормузском проливе, постепенно сдвигая красные линии противника.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил отправить американские корабли на кладбище.

    Белый дом заявил о желании уничтожить ракетный потенциал Ирана.

