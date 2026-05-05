С берегов Туапсе вывезли более 18 тыс. кубометров водномазутной смеси

Tекст: Ольга Иванова

Только за последние сутки объем убранных отходов составил 1450 кубометров, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

Масштабные очистные мероприятия на всех участках ведутся в непрерывном круглосуточном режиме. Параллельно в городе активно продолжается уборка улиц: специалисты приводят в порядок общественные пространства, скверы и спортивные площадки.

Для ликвидации последствий задействована внушительная группировка сил. В работах участвуют 725 человек и 66 единиц техники, включая ресурсы МЧС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туапсе после разлива собрали 17 тыс. кубометров мазута.

Российский Красный Крест передал спасателям более 11 тыс. единиц специализированного оборудования.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко* заявил об уборке почти 95% разлившихся нефтепродуктов.