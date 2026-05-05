Суд сократил арест мужчине за попытку прорыва к Паслеру

По инициативе «Единой России» правительство списало 21 региону долги по кредитам

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», ранее эту инициативу поддержал глава государства. Мера поддержки затронет Карелию, Коми, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края. Также в список вошли Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская и Еврейская автономная области, а также Ненецкий автономный округ.

Общий объем списанных средств превышает 114 млрд рублей. Освободившиеся финансы направят на замену лифтов, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и реализацию национальных проектов.

«Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.