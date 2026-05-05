Криптоскандал в Польше привел к политическому противостоянию

Politico: Дело биржи Zondacrypto обострило конфликт президента и премьера Польши

Tекст: Мария Иванова

Польская прокуратура расследует деятельность криптовалютной биржи Zondacrypto из-за возможных убытков клиентов на сумму не менее 350 млн злотых (82,5 млн евро), пишет Politico.

Глава компании Пшемыслав Краль находится в Израиле, при этом он заявляет о своей невиновности и платежеспособности платформы.

Ситуация вокруг фирмы обострила противостояние между премьер-министром Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким. Глава правительства использует расследование как аргумент для продвижения правил регулирования крипторынка, поддерживаемых Евросоюзом. Туск обвиняет оппонентов в связях с биржей, заявляя, что ее успех связан с российскими деньгами и спецслужбами.

«Рынок криптовалют и, в более широком смысле, рынок криптоактивов должны регулироваться. Иначе он будет открыт для мошенников и аферистов, и наступит полный хаос», – заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский.

Навроцкий, в свою очередь, считает, что жесткое регулирование со стороны правительства нанесет ущерб рынку. Оппозиция отвергает обвинения в связях со скандальной биржей. Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал обвинения попыткой переложить вину и выступил за полный запрет криптовалют.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий вступил в открытую борьбу за власть с премьер-министром Дональдом Туском.