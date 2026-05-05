ЕК запросила у Рима объяснений по павильону России на Венецианской биеннале

Tекст: Мария Иванова

Еврокомиссия направила правительству Италии письмо с требованием предоставить гарантии соблюдения санкционного режима на Венецианской биеннале, передает РИА «Новости».

Ранее Брюссель уже приостановил финансирование выставки на 2 млн евро из-за участия России.

«Вчера Европейская комиссия снова направила письмо итальянскому правительству, чтобы получить дополнительные гарантии по поводу российского павильона», – цитируют СМИ текст публикации. В Брюсселе подозревают, что организаторы биеннале могут получать экономическую выгоду от российского представительства и оказывать ему нелегальные услуги.

Предыдущие ответы Рима, переданные через постоянного представителя в Брюсселе, не удовлетворили европейских чиновников. Итальянским властям дали неделю на подготовку нового ответа. Сам российский павильон закрыт для широкой публики, там проходит лишь закрытый вернисаж по приглашениям.

Разногласия вокруг участия России привели к отставке международного жюри выставки. При этом президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко ранее отмечал важность присутствия представителей разных сторон конфликтов для возможности услышать альтернативные точки зрения, а не только политические декларации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 мая международное жюри Венецианской биеннале в полном составе подало в отставку незадолго до старта мероприятия.

Киевский режим потребовал от организаторов культурного форума запретить участие российской делегации.