«Коммерсантъ»: Птицеводы попросили установить ценовую вилку на яйца С1

Tекст: Дмитрий Зубарев

Птицеводы России предлагают установить минимальные и максимальные цены на куриные яйца категории С1, передает «Коммерсантъ».

По их замыслу, ценовая вилка будет применяться как для закупки, так и для розничной реализации, по аналогии с регулированием на алкогольном рынке.

С инициативой бизнес выступает на фоне резкого падения рентабельности птицефабрик из-за роста производства и давления со стороны ритейлеров. Сейчас, по словам производителей, торговые сети устанавливают начальные цены на тендерах ниже себестоимости, что приводит к убыткам и создает «эффект паники». В Росптицесоюзе отмечают, что ситуация усугубляется сезонным снижением спроса на яйца летом, при этом издержки птицеводов остаются на высоком уровне.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев объясняет, что после майских праздников закупочные цены на яйца падают вдвое и держатся на низком уровне до сентября из-за сезонного увеличения яйценоскости и ограниченного спроса. Между тем, расходы на корма остаются прежними, поскольку большинство птицефабрик пользуются зерном прошлогоднего урожая. В результате рентабельность производителей падает до нуля или становится отрицательной, хотя в отдельные периоды, например, в 2023–2024 годах, она доходила до 30%.

По данным Росстата, в январе–марте 2026 года в России произвели 10,1 млрд яиц, что на 3,1% больше, чем годом ранее. В 2025 году промышленное производство составило 41 млрд штук, увеличившись на 6%. При этом средняя розничная цена на яйца в марте достигла 113,8 руб. за десяток, что лишь на 3% выше прошлогоднего показателя, несмотря на рост себестоимости из-за повышения расходов на логистику, производство, оплату труда и вакцинацию.

Представители ритейлеров относятся к предложению птицеводов скептически, указывая на то, что фиксация цен противоречит принципам рынка и может повлечь потери как для сетей, так и для производителей. Министерство сельского хозяйства вместе с другими ведомствами продолжает обсуждение законодательных изменений, направленных на закрепление обязательных долгосрочных договоров поставки продуктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ассоциация «Руспродсоюз» сообщила о снижении средней цены на десяток куриных яиц до 84 рублей из-за тендерных закупок сетей на понижение.

Минсельхоз России отметил падение оптовых цен на десяток яиц первой категории до 63,1 рубля, ниже уровня прошлого года на 19,1%.

Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой запретить торговым сетям взимать плату с поставщиков куриных яиц первой и второй категорий для сдерживания розничных цен.