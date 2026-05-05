    5 мая 2026, 10:22 • Новости дня

    США призвали сограждан в Судане укрыться после взрывов в Хартуме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государственный департамент США призвал всех находящихся в Судане граждан найти укрытия и не покидать их до дальнейшего уведомления после ударов по международному аэропорту Хартума.

    Государственный департамент США обратился к своим гражданам, находящимся в Судане, с призывом немедленно найти убежище после сообщений о взрывах в международном аэропорту Хартума, передает ТАСС.

    В официальном заявлении на сайте ведомства отмечается: «Государственный департамент получил сообщения о нескольких взрывах в международном аэропорту Хартума. Возможно, удары затронули и другие объекты. <…> Найдите надежное убежище и следите за дальнейшими инструкциями».

    Дипломатическое представительство США в Судане не работает с апреля 2023 года, поэтому помощь американским гражданам на месте оказать невозможно, подчеркивает Госдепартамент. Ситуация обострилась после атаки беспилотника 4 мая, в которой власти Судана обвинили Эфиопию и отозвали своего посла из Аддис-Абебы для консультаций.

    С апреля 2023 года в Судане продолжается острый внутренний конфликт между армией под руководством Абделя Фаттаха аль-Бурхана и силами быстрого реагирования Мухаммеда Хамдана Дагало. Противостояние привело к гибели не менее 40 тыс. человек, а 14 млн были вынуждены покинуть свои дома. Суданское правительство неоднократно обвиняло ОАЭ в поддержке повстанцев, однако Абу-Даби эти обвинения отвергает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Хартума в Судане подвергся атаке беспилотников.

    Крупный пожар в аэропорту Порт-Судана вспыхнул после удара беспилотника по топливным хранилищам.

    МИД России обратил внимание на удары беспилотников по ряду объектов в Порт-Судане, включая гражданский аэродром, и призвал стороны конфликта прекратить боевые действия.

    4 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные намеренно устроили пожар на нефтяной зоне в ОАЭ ради обеспечения прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединённых Арабских Эмиратах, утверждает иранское гостелевидение IRIB, передает РИА «Новости».

    Как сообщает телеканал со ссылкой на иранский военный источник, американцы стремились создать проход для судов через Ормузский пролив за счёт провокации и инцидента в регионе.

    «У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты ОАЭ. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив», – заявил источник иранскому гостелевидению.

    Ранее в эмирате Фуджейра произошел пожар на объекте нефтяной промышленности.

    Власти ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    4 мая 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо

    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Иран позволит США реализовать операцию «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, это будет означать потерю Исламской республикой ключевого козыря. Если же Тегеран даст отпор, это может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин.

    «Хотя реализация операции «Проект Свобода», как ожидается, начнется уже в понедельник, до сих пор не до конца ясно, как будет осуществляться вывод торговых судов из Персидского залива. По всей видимости, миссия не будет включать эскорт ВМС США», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    Он предположил, что американцы не хотят рисковать своими военными кораблями, слишком близко подходя к иранскому побережью, где сосредоточена основная масса ракетных батарей Ирана. «Штаты, скорее всего, задействуют в первую очередь авиацию, а также беспилотные летательные аппараты, которые потенциально могут атаковать, скажем, катера Исламской республики», – добавил собеседник.  

    По его мнению, «Проект Свобода» – очередная попытка Дональда Трампа взять Тегеран «на слабо», проверить реакцию государства. «Иран оказывается перед выбором: позволить США реализовать миссию или дать отпор Штатам, – указал Лямин. – Первый вариант будет означать ослабление переговорных позиций Тегерана, а также поражение Исламской республики, поскольку она потеряет ключевой козырь – контроль над Ормузом».

    «Второй вариант может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям, ответственность за которые администрация США, безусловно, возложит на иранцев», – продолжил аналитик.

    Лямин напомнил характерную для Трампа стратегию действий: если оппонент поддается давлению, то глава Белого дома начинает «дожимать», но если сталкивается с сопротивлением, то, как правило, пересматривает свои шаги.  «Я полагаю, нынешняя операция планируется из расчета, что Иран «сдаст назад». План «Б» в данном случае подразумевает импровизацию Вашингтона», – уточнил Лямин.

    Как бы то ни было, оговорился собеседник, у США в регионе остается достаточно серьезная группировка: «два авианосца, военные корабли, авиация, несколько тысяч морпехов». «Риск того, что конфликт начнет переходить от ограниченных стычек в более крупные, крайне высок. Более того, возможно, американские военные попытаются осуществить операцию по захвату островов в Ормузском проливе», – рассуждает собеседник.

    «Для Ирана в складывающейся ситуации главное – не дать слабину», – подчеркнул спикер. На этом фоне он упомянул звучащие в Тегеране предупреждения о том, что попытки прохода судов, а также несогласованные с республикой действия в Ормузском проливе будут встречены ответными мерами.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. «Мир наблюдает за тем, как администрация Трампа в своем стремлении к глобальному доминированию делает ставку на прямое военное давление. Но пролив – это не та площадка, где можно безнаказанно диктовать условия. Ждем реакции Тегерана, который вряд ли уступит без боя», – акцентировал он.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал запуск операции «Проект Свобода». Начало миссии намечено на утро 4 мая по ближневосточному времени. Целью миссии станет вывод судов, застрявших в Персидском заливе – им обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. Глава Белого дома заявил, что это будет гуманитарным жестом со стороны США, стран Ближнего Востока и в особенности – со стороны Ирана.

    «На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. Я полагаю, что это станет важным шагом в демонстрации доброй воли всех тех, кто столь ожесточенно сражался на протяжении последних месяцев», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он рассказал, что решение о начале операции было принято после обращений третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора. «Перемещение судов направлено исключительно на то, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не совершили абсолютно ничего предосудительного», – добавил американский лидер.

    Трамп подчеркнул, что если гуманитарной миссии по выводу судов попытаются помешать, то Штаты ответят силой. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что намерены задействовать в операции эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих.

    «Наша поддержка этой оборонительной миссии имеет ключевое значение для региональной безопасности и мировой экономики, в то время как мы также продолжаем поддерживать морскую блокаду», – заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM. По данным Axios, операция не предполагает сопровождение судов.

    Один из собеседников издания уточнил, что американская флотилия будет находиться «в непосредственной близости», что может служить средством предупреждения в случае, если Иран решит атаковать суда, проходящие через пролив. Вашингтон также предоставит коммерческим судам рекомендации по «наиболее безопасным маршрутам» через эти воды, говорится в материале.

    На этом фоне КСИР передал указание отойти на юг от Ормузского пролива торговым судам, находящимся у северного побережья ОАЭ. Об этом сообщило Британское управление морских торговых операций (UKMTO). По его данным, капитаны судов по радио получили приказ покинуть район якорной стоянки у побережья эмирата Рас-эль-Хайм и отойти на юг к эмирату Дубай, передает «Интерфакс».

    Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран расценит любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. «Управление Ормузским проливом и Персидским заливом не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа!» – акцентировал он.

    Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил откреститься от участия в миссии США. По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться. Он также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США, подчеркнув, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

    Кроме того, как сообщает Bloomberg, план, объявленный Трампом по проходу судов через Ормузский пролив, вызвал недоумение у руководителей судоходных компаний. По мнению Анила Джай Сингха, вице-президента Индийского морского фонда, инициативы президента США создают риск непреднамеренной эскалации. «В каком порядке будут выводить эти суда? Будет ли у одних судов приоритет перед другими?» – задается он вопросами.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 3 мая, американские ВМС перехватили уже 49 торговых судов, связанных с Ираном. Трамп заявил, что морская блокада иранских портов является эффективной и он не намерен снимать ее до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не придут к соглашению по ядерной программе.

    Ранее, как сообщали СМИ, Иран представил США трехэтапный план завершения войны. Исламская республика выступила с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение ядерной программы на более поздний срок. Американская сторона такое предложение не приняла.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 19:15 • Новости дня
    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника
    @ REUTERS/Staff/File Photo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар вспыхнул на объекте нефтяной промышленности эмирата Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    По информации пресс-службы правительства эмиратов, пожар случился в результате удара БПЛА, запущенного с территории Ирана, передает ТАСС.

    Служба гражданской обороны оперативно приступила к ликвидации возгорания.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    В марте в порту Фуджейры приостановили загрузку нефти после атаки БПЛА.

    4 мая 2026, 11:16 • Новости дня
    План Трампа по «освобождению» Ормуза оставил судовладельцев в растерянности
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Судовладельцы настороженно восприняли объявленный главой Белого дома проект «Свобода» на фоне непрекращающихся атак и почти остановившегося судоходства.

    Президент США пообещал «безопасно вывести из этих закрытых водных путей, чтобы они могли свободно и умело продолжать свой бизнес» заблокированные в Персидском заливе суда. Однако отсутствие деталей проекта «Свобода» вызвало растерянность в отрасли, сообщает Bloomberg.

    Совместный морской информационный центр (JMIC) рекомендовал транзит через воды Омана. Тегеран предупредил, что вмешательство Вашингтона нарушит хрупкое перемирие. Судовладельцы требуют гарантий защиты от мин и возможных атак, а эксперты недоумевают по поводу очередности эвакуации кораблей.

    Ормузский пролив фактически перекрыт с конца февраля после американо-израильских ударов по Ирану. Взаимные морские блокады и ответные действия Корпуса стражей исламской революции свели торговый транзит на этом участке почти к нулю.

    Обстановка остается напряженной: недавно у берегов Фуджейры под обстрел попал коммерческий танкер. По данным JMIC, с начала конфликта в регионе зафиксировано 37 опасных инцидентов, 24 из которых признаны целенаправленными нападениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о запуске проекта «Свобода» для вывода запертых в Ормузском проливе судов и пригрозил применением силы в случае попыток Ирана помешать операции.

    По данным портала Axios, операция США «Свобода» по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив не будет включать обязательное сопровождение коммерческих судов американскими военными кораблями, а корабли ВМС США будут находиться рядом для предотвращения возможных атак Ирана.

    Глава комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил о рассмотрении любого вмешательства США в новый морской режим Ормузского пролива как нарушения режима прекращения огня.

    4 мая 2026, 15:10 • Новости дня
    США разрешили военным атаковать катера КСИР при угрозе судам в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские военные получили расширенные полномочия для защиты судов в Ормузском проливе, заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя администрации США.

    По его информации, теперь военнослужащим США разрешено наносить удары по катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранским ракетным позициям, если они представляют угрозу для морских судов в этом стратегическом районе, передает ТАСС.

    «Американской чиновник сообщил, что правила применения силы для военных США в регионе изменились, они получили право наносить удары по непосредственным источникам угрозы судам, проходящим через (Ормузский) пролив, таким как быстроходные катера КСИР или иранские ракетные позиции», – написал Равид в соцсетях.

    Ранее КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами.

    Агентство Tasnim сообщало, что Иран готов к любому сценарию действий США.

    4 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    Нефть резко подорожала после блокировки американских кораблей Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость эталонных марок нефти увеличилась более чем на 3% после инцидента с перекрытием прохода американских военных судов иранскими силами.

    Июльские фьючерсы на марку Brent подорожали до 111,77 доллара за баррель, а июньские контракты на WTI достигли отметки 104,88 доллара, передает РИА« Новости».

    Скачок котировок произошел после сообщений гостелерадиокомпании Ирана о том, что местные военные преградили путь кораблям США в Ормузском проливе.

    Ранее американский президент анонсировал специальную операцию по выводу застрявших в проливе судов. Эксперты продолжают внимательно следить за развитием геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

    «Рынок в целом все еще находится в жестких условиях из-за постоянных перебоев поставок и геополитической неопределенности», – заявила Reuters cтарший аналитик компании Phillip Nova Приянка Сачдева. Эксперт добавила, что до полного восстановления безопасного судоходства в регионе стоимость сырья останется на высоком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о направлении иностранных кораблей через Ормузский пролив.

    Операция «Свобода» при этом не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов американскими военными.

    До этого силы США перенаправили 37 судов в рамках морской блокады Ирана.

    4 мая 2026, 14:53 • Новости дня
    ОАЭ осудили атаку Ирана на танкер ADNOC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили атаку Ирана на танкер государственной нефтяной компании ADNOC, совершенную с использованием беспилотников.

    «ОАЭ самым решительным образом осуждают и выражают крайнее возмущение в связи с иранским террористическим нападением на танкер компании ADNOC с использованием двух беспилотников во время его прохода через Ормузский пролив», – заявили в МИД ОАЭ, передает ТАСС.

    В ведомстве добавили, что в результате атаки никто не пострадал.

    Инцидент произошел в ночь на 4 мая, когда Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) зафиксировало удар по судну в 78 морских милях к северу от эмирата Фуджейра. Согласно полученной информации, атака не привела к ранению членов экипажа.

    Ранее Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    В начале марта КСИР атаковал дроном игнорировавший предупреждения танкер в Ормузском проливе.

    4 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили новые удары Ирана по гражданским объектам на территории страны.

    «ОАЭ решительно осуждают возобновившиеся иранские террористические атаки, в результате которых были поражены гражданские объекты и сооружения с использованием ракет и беспилотников», – заявили в МИД ОАЭ, пишет WAM, передает ТАСС.

    В дипведомстве подчеркнули, что в результате ударов пострадали трое граждан Индии. Там также отметили, что атаки Ирана являются опасной эскалацией, неприемлемым посягательством и представляют прямую угрозу безопасности, стабильности и территориальной целостности ОАЭ.

    Власти страны заявили, что не позволят никому посягать на безопасность государства, и подчеркнули, что сохраняют за собой законное право на ответные действия. При этом ответственность за инцидент и его последствия ОАЭ полностью возложили на Иран, призвав к немедленному прекращению подобных атак.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника.

    4 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ перечислило перехваченные со стороны Ирана боеприпасы

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили в понедельник 12 баллистических и три крылатые ракеты, а также четыре беспилотника, указано а отчете военного ведомства в соцсети Х.

    «Силы ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических ракет, три крылатых ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата из Ирана, что привело к трем раненым  средней тяжести людям. С момента начала иранских нападений на Государство Объединенные Арабские Эмираты силы ПВО перехватили 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2260 беспилотных летательных аппаратов. В результате общее количество ранений граждан составило 227 человек различных национальностей», – сказано в сообщении.

    Министерство обороны подтверждает, что находится в полной боевой готовности для отражения любых угроз и решительного противодействия всему, что направлено на подрыв безопасности государства.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ активно противодействуют ракетным атакам и беспилотным летательным аппаратам, поступающим из Ирана. Министерство обороны подтверждает, что звуки в различных районах страны являются результатом работы эмиратских систем ПВО по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», – сказано в еще одном посте Минобороны ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении силами ПВО ракетной угрозы. На нефтяном объекте в ОАЭ начался  пожар после удара беспилотника. Сведения об атаках на ОАЭ мгновенно взвинтили цены на нефть.

    4 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны ОАЭ реагируют на ракетную угрозу, сообщило Национальное управление по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями.

    «Системы ПВО в настоящее время реагируют на ракетную угрозу. Пожалуйста, оставайтесь в безопасном месте и следите за официальными каналами для получения предупреждений и обновлений», – сказано в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

    В начале апреля ПВО ОАЭ перехватили 23 ракеты и 56 дронов за сутки. В начале марта ПВО ОАЭ отразили ракетную атаку со стороны Ирана.

    4 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Tasnim: Иран готов к любому сценарию действий США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран полностью готов к любому сценарию развития событий с участием американских сил, сообщило агентство Tasnim.

    Источник в военной сфере подчеркнул, что Тегеран способен ответить на любые шаги США и не позволит себя запугать, пишет Tasnim, передает ТАСС.

    По его словам, американцы знают, что Тегеран не допустит, чтобы его запугивали. Он также добавил, что кроме возможного обстрела американских кораблей, подготовлены и другие варианты действий, которые будут реализованы при необходимости.

    Профессор Чикагского университета Роберт Пейп ранее заявил, что Соединенные Штаты решили перейти на новую стратегию действий в Ормузском проливе, постепенно сдвигая красные линии противника.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил отправить американские корабли на кладбище.

    Белый дом заявил о желании уничтожить ракетный потенциал Ирана.

    4 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    CENTCOM опровергло сообщения о попадании ракет по кораблю США

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование США отвергло информацию о попадании иранских ракет в американский военный корабль в районе Ормузского пролива, подчеркнув безопасность судна.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) в понедельник выступило с опровержением сведений о том, что Иран выпустил две ракеты по военному кораблю США, находившемуся в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    «Правда: ни один корабль ВМС США не пострадал. Вооруженные силы США поддерживают операцию «Проект Свобода» и обеспечивают морскую блокаду иранских портов», – следует из сообщения CENTCOM.

    Ранее агентство Fars сообщило, что Вооруженные силы Ирана атаковали американский корабль в Ормузском проливе.

    Президент США анонсировал старт операции «Проект Свобода» для вывода иностранных кораблей.

    Центральное командование американских вооруженных сил направило в регион эсминцы и 15 тысяч военнослужащих.

    4 мая 2026, 11:07 • Новости дня
    Израильские истребители разбомбили семь поселений на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-воздушные силы Израиля подвергли бомбардировке ряд населенных пунктов на ливанской территории, предварительно потребовав от местных жителей срочно эвакуироваться.

    Боевые самолеты атаковали четыре поселения после призыва к срочной эвакуации граждан, передает РИА «Новости».

    «Вражеская авиация подвергла бомбардировкам населенные пункты Мансури, Срифа, Кана и Дебааль», – сообщил ливанский военно-полевой источник. Еще три деревни на юге страны попали под огонь без предварительного уведомления.

    Утром в понедельник израильская армия потребовала от жителей четырех поселений отойти на расстояние не менее одного километра до начала бомбардировок. Несмотря на официальный режим прекращения огня, удары артиллерии и авиации по ливанской территории происходят ежедневно. В ответ движение «Хезболла» атакует позиции противника в приграничной зоне.

    Жертвами обострения конфликта становятся мирные жители. С 2 марта из-за израильских атак на Ливан погибли 2679 человек. Ранения различной степени тяжести получили 8229 граждан.

    Накануне сообщалось что армия Израиля ошибочно перехватила свои снаряды на границе с Ливаном.


    4 мая 2026, 12:00 • Новости дня
    Стало известно о планах Пентагона удвоить боевые выплаты солдатам

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное командование намерено увеличить ежемесячные надбавки за риск до 450 долларов на фоне падения боевого духа после начала иранского конфликта.

    Бюджетные документы Военно-воздушных сил раскрыли инициативу по увеличению выплат военнослужащим в зонах конфликтов к 2027 году, передает Military Watch Magazine.

    Если Конгресс одобрит рост расходов, ежемесячная доплата за враждебный огонь вырастет с 225 до 450 долларов.

    Подобная мера продиктована серьезным падением морального духа среди личного состава. Кризис обострился после сообщений о значительных потерях американской армии в боях с иранскими подразделениями с 28 февраля.

    Текущая фиксированная ставка подвергается критике из-за инфляции и острой нехватки добровольцев.

    Косвенным подтверждением тяжелых потерь стала приостановка работы родильного отделения в медицинском центре Ландштуль возле европейской авиабазы Рамштайн. Учреждение срочно запросило донорскую кровь для лечения прибывающих с Ближнего Востока раненых. Представители военного ведомства назвали спасение пострадавших солдат своей «главной задачей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе операции против Ирана ранения получили 415 военнослужащих США. Крупнейший американский госпиталь в Европе экстренно обратился с просьбой о сдаче крови для раненых.

    Для ведения войны Пентагон запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере 200 млрд долларов.

    5 мая 2026, 00:28 • Новости дня
    Писториус подтвердил отправку тральщика ФРГ в Средиземное море

    Tекст: Катерина Туманова

    Минный тральщик Fulda с несколькими десятками моряков, среди которых есть минные водолазы, отправился из Киля в Средиземное море и может быть перенаправлен к Ормузскому проливу для международной миссии, заявил Министр обороны ФРГ Борис Писториус.

    «Действительно, Fulda, этот тральщик, должен был выйти в направлении Средиземного моря, а не Ормузского пролива, чтобы не возникло никаких недоразумений», – приводит РИА «Новости» слова Писториуса на пресс-конференции в Мунстере.

    По его словам, в дальнейшем Fulda может быть перенаправлен в Ормузский пролив для участия в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства.

    Германия предпринимает необходимые меры, чтобы после возможного перемирия на Ближнем Востоке, долгосрочного прекращения огня и получения соответствующего мандата от бундестага, тральщик мог начать выполнение задач в рамках международной операции. До получения мандата судно останется в Средиземном море, пояснил Писториус.

    Глава Минобороны Германии особо отметил, что бундесвер не будет вмешиваться в боевые действия на Ближнем Востоке.

    Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Писториус в апреле заявлял об отправке кораблей ФРГ в Средиземное море. Американская операция по обеспечению прохода коммерческих судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного военного сопровождения. Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в данной миссии.

