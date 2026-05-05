Европейские страны пополнили запасы газа на 6 млрд кубометров к следующей зиме

Страны Евросоюза закачали в подземные хранилища более 6 млрд кубометров газа

Tекст: Мария Иванова

В апреле стартовал сезон пополнения энергетических резервов, передает ТАСС.

По данным Gas Infrastructure Europe, чистая разница между закачкой и отбором уже превысила6 млрд кубических метров. Сейчас европейские мощности заполнены на 33,79%, что эквивалентно 37 млрд кубометров топлива.

Еврокомиссия требует обеспечивать заполнение профильных объектов на 90% в период с первого октября по первое декабря ежегодно. Для выполнения установленной нормы к началу осенне-зимнего периода необходимо накопить не менее 68 млрд кубометров. В прошлом году регион смог достичь показателя лишь в 55 млрд кубометров.

Текущим летом ожидаются более высокие цены на энергоносители из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и конкуренции с Азией за сжиженный природный газ. Представители российской энергетической отрасли оценили ситуацию скептически.

«Запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%», – спрогнозировал Газпром.

Минувший отопительный сезон в Европе завершился в начале апреля и продлился 173 дня, став вторым по продолжительности за всю историю наблюдений. Чистый отбор за этот период превысил 61 млрд кубометров. Это на 6,5 млрд кубометров больше объемов, закачанных прошлым летом.

Средняя стоимость газа в Европе по итогам апреля выросла на треть.

