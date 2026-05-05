    5 мая 2026, 10:20 • Новости дня

    Европейские страны пополнили запасы газа на 6 млрд кубометров к следующей зиме

    Страны Евросоюза закачали в подземные хранилища более 6 млрд кубометров газа

    Tекст: Мария Иванова

    С начала апреля европейские подземные резервуары пополнились более чем на 6 млрд кубометров газа, достигнув уровня заполненности почти в 34%.

    В апреле стартовал сезон пополнения энергетических резервов, передает ТАСС.

    По данным Gas Infrastructure Europe, чистая разница между закачкой и отбором уже превысила6 млрд кубических метров. Сейчас европейские мощности заполнены на 33,79%, что эквивалентно 37 млрд кубометров топлива.

    Еврокомиссия требует обеспечивать заполнение профильных объектов на 90% в период с первого октября по первое декабря ежегодно. Для выполнения установленной нормы к началу осенне-зимнего периода необходимо накопить не менее 68 млрд кубометров. В прошлом году регион смог достичь показателя лишь в 55 млрд кубометров.

    Текущим летом ожидаются более высокие цены на энергоносители из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и конкуренции с Азией за сжиженный природный газ. Представители российской энергетической отрасли оценили ситуацию скептически.

    «Запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%», – спрогнозировал Газпром.

    Минувший отопительный сезон в Европе завершился в начале апреля и продлился 173 дня, став вторым по продолжительности за всю историю наблюдений. Чистый отбор за этот период превысил 61 млрд кубометров. Это на 6,5 млрд кубометров больше объемов, закачанных прошлым летом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая объем заполнения подземных резервуаров Евросоюза сократился до критической отметки в 33%.

    Средняя стоимость газа в Европе по итогам апреля выросла на треть.

    Прошедший сезон отбора топлива из хранилищ продлился 173 дня.

    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    @ U.S. Army/Markus Rauchenberger

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    4 мая 2026, 12:44 • Новости дня
    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии

    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Покупка газа у Осло будет для Киева дорогим проектом. Цены на СПГ на мировом рынке, особенно в Европе, остаются высокими. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях, Украине насчитают такую цену, будто топливо транспортировали из Норвегии, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский сообщил об обсуждении поставок Украине газа из Норвегии.

    «Украина может получить СПГ из Норвегии следующим образом: газ доставляется судами до терминала в польском городе Свиноуйсьце и затем прокачивается на украинскую территорию», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Второй путь более сложный: СПГ доставляется до терминала на хорватском острове Крк, и далее прокачивается на Украину через Центральную Европу, например, Венгрию. Впрочем, думаю, Киев и Осло говорили не о физической поставке энергоносителя. Скорее, речь шла о его покупке у компаний из Норвегии – чтобы «голубое топливо» считалось норвежским», – продолжил собеседник.

    «Транспортные издержки повысят цену газа для Украины. Нужно будет платить за прием энергоносителя на регазификационный терминал в Польше или Хорватии, затем – за перевод «голубого топлива» из жидкого состояния в газообразное, и далее – за прокачку по газопроводу», – детализировал эксперт. Спикер обратил внимание, что цены на СПГ на мировом рынке остаются высокими, особенно в Европе.

    Он также напомнил про практику, согласно которой, например, азербайджанский или российский газ поставляется на Украину через Венгрию и Словакию, или регазифицированный СПГ с мирового рынка прокачивается из Польши и продается в результате обменных операций между трейдерами.

    «При этом, стоимость газа для украинской стороны в любом случае будет выше. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях с различными производителями и собственниками энергоносителя. Киеву насчитают такую цену, будто «голубое топливо» действительно транспортировали из Норвегии на Украину», – детализировал аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале об обсуждении энергетической помощи Украине на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Ереване. «Проинформировал о наших потребностях, в частности в отношении природного газа, на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной. Благодарен Норвегии и лично Йонасу за готовность помогать», – написал он. В воскресенье Зеленский прибыл в Ереван, где в понедельник состоится саммит Европейского политического сообщества.

    Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что сейчас в мире происходит самый крупный в истории энергетический кризис. Ситуация сейчас более сложная, чем в 1973, 1979 и 2022 годах, указал он.

    По его словам, масштаб проблемы увеличивается за счет сочетания нефтяного кризиса с ограничением поставок газа из России в Европу из-за конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД объясняла, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    2 мая 2026, 21:27 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах ограничить работу VPN

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента, обсуждая новые методы контроля в интернете, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенне Вирккунен.

    По словам Вирккунен, власти Евросоюза рассматривают возможность ограничения работы VPN-сервисов для борьбы с обходом возрастных ограничений на сайтах, передают «Вести».

    Отвечая на вопросы журналистов о способах недопущения использования VPN детьми для доступа к запрещенному контенту, Вирккунен отметила: «Да, это трудно… Это также важная часть следующих шагов». Она дала понять, что Еврокомиссия серьезно рассматривает этот вызов и планирует выработать дополнительные меры.

    Еврокомиссия представила специальный инструмент верификации возраста пользователей для ограничения доступа детей к нежелательным материалам.

    Ранее европейские регуляторы инициировали официальное разбирательство в отношении платформы Snapchat из-за рисков для безопасности несовершеннолетних.

    Также власти Евросоюза начали проверку четырех крупных порноресурсов по причине недостаточных мер защиты детей.

    2 мая 2026, 13:34 • Новости дня
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии

    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Kirsti Anne Beckett

    Tекст: Мария Иванова

    Решение Вашингтона вывести пять тысяч военнослужащих с немецких баз спровоцировало острую реакцию Варшавы, расценившей этот шаг как угрозу трансатлантическому единству.

    Глава польского правительства Дональд Туск подверг жесткой критике планы Соединенных Штатов по сокращению военного присутствия в Европе, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стало заявление Пентагона о намерении в течение года вернуть домой пять тысяч американских солдат, дислоцированных на немецких базах.

    «Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», – написал политик в соцсети.

    Отмечается, что именно на территории Германии находится крупнейшая европейская группировка сил НАТО. На данный момент там несут службу более 36 тыс. военнослужащих армии США, а также около 1,5 тыс. резервистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот шаг предсказуемым.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил угрозу безопасности региона из-за снижения численности контингента США.

    4 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Politico: Европейские политики опасаются нападения России в ближайшие два года
    @ Ansa/Us Chigi'S Palace Filippo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские политики и военные опасаются, что Москва может воспользоваться переходным периодом в США для проверки на прочность стран Североатлантического альянса, пишет Politico.

    Европейские правительства обеспокоены возможным обострением ситуации, пока Дональд Трамп находится в Белом доме, а Евросоюз не укрепил свой военный потенциал, пишет Politico.

    По мнению чиновников, ближайшие год-два могут стать временем, когда Москва якобы решит проверить приверженность Запада обязательствам перед НАТО.

    «Может произойти что-то очень скоро – у России появилось окно возможностей», – заявил депутат Европарламента от Финляндии Мика Аалтола. Он отметил, что США отдаляются от Европы, трансатлантические отношения переживают кризис, а Евросоюз пока не готов полностью взять на себя ответственность за оборону.

    Высокопоставленные европейские дипломаты и военные считают маловероятным масштабное сухопутное наступление на страны НАТО, учитывая вовлеченность России в конфликт на Украине. Однако они не исключают точечных операций или гибридных атак, направленных на создание неопределенности и раскол в альянсе по вопросу применения пятой статьи о коллективной обороне.

    Эксперты предполагают, что целями могут стать уязвимые объекты, например, в Балтийском море или Арктике. Такие действия, по их мнению, призваны оказать психологическое давление на союзников Киева в Европе, избегая при этом прямого ответа со стороны США.

    При этом в Европе нет единства в оценке российской угрозы. В то время как политики из Финляндии и Литвы бьют тревогу, представители Эстонии и самого НАТО призывают к сдержанности, отмечая, что излишний алармизм лишь играет на руку противнику.

    По словам президента Эстонии Алара Кариса, Россия сейчас слишком занята на Украине, чтобы пытаться вести войну еще и в Прибалтике.

    Напомним, в конце апреля премьер Польши Дональд Туск «предсказал» «скорое нападение» России на НАТО.

    Ранее французские и польские военные запланировали совместные маневры с ядерным оружием над Балтийским морем.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения шагом к дальнейшей милитаризации Европы.

    4 мая 2026, 05:47 • Новости дня
    Мерц заявил об ударе Трампа по Европе

    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа ввести новые таможенные сборы, указав, что американский политик хочет «нанести удар» по Европе.

    «Он хочет нанести удар по всей Европе», – заявил канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».

    При этом глава правительства Германии призвал не драматизировать сложившуюся ситуацию. По его словам, у американского лидера были веские причины для такого шага. Как пояснил Мерц, Трамп теряет терпение, поскольку договоренность о заключении таможенного соглашения между сторонами была достигнута еще в августе прошлого года.

    Ранее Мерц обвинял Трампа в непродуманных действиях против Ирана. Также канцлер заявил, что действия Трампа унижают все Соединенные Штаты.

    После этого Трамп заявил, что США выведут вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. американских военнослужащих.

    4 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Каллас: Вывод войск США из Германии шокировал руководство ЕС
    @ igor zadecki/arena akcjiji/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Неожиданные планы Вашингтона по сокращению американского военного присутствия на немецкой территории застали европейских дипломатов врасплох, заставив задуматься об укреплении собственной безопасности.

    Европейский союз не ожидал шага американских властей по передислокации пяти тысяч военнослужащих, передает ТАСС. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    «Это решение США стало для нас полным сюрпризом», – подчеркнула политик.

    По словам руководителя европейской дипломатии, сложившаяся ситуация лишь усиливает необходимость развития самостоятельной оборонной составляющей Европы в рамках Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о намерении сократить американский военный контингент в Германии на 5 тыс. человек. Сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских военных и штаб-квартира всей европейской группировки США.

    3 мая 2026, 22:24 • Новости дня
    Зеленский рассказал о запросе у Норвегии поставок газа на Украину к зиме

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал в Telegram-канале, о чем просил премьер-министра Норвегии Йонаса Гарома Стёре, отметив, среди прочего запрос поставок газа Украине к следующей зиме.

    Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Стёре в Ереване и передал ему благодарность «за всю поддержку для нашей страны», в частности, за почти 1 млрд долларов военной поддержки.

    «Отдельное внимание уделили энергетической поддержке Украины. Сообщил о потребностях страны, в частности в отношении природного газа на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности. В марте на Украине полностью закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил о договоренностях по передаче Киеву списанной техники с европейских станций.

    Инфраструктура «Нафтогаза» 2 мая получила повреждения в трех регионах Украины.

    2 мая 2026, 20:14 • Новости дня
    Фицо согласился приехать в Киев, несмотря на риск покушения

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Киев, несмотря на возможную угрозу для своей безопасности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским согласился впервые приехать в Киев, несмотря на риск покушения, передают «Вести».

    В ходе беседы стороны договорились провести короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и продолжить практику совместных заседаний правительств.

    «Мы договорились, что проведем короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и будем продолжать формат совместных заседаний правительств, а также взаимно посетим столицы наших стран», – написал Фицо в соцсетях.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о наличии различий во взглядах после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

    Политик отметил стремление к дружбе между странами, несмотря на разницу позиций.

    2 мая 2026, 21:05 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине

    Журналист Боуз: ЕС игнорирует правду ради продолжения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европа осведомлена о реальном положении дел на Украине, но ей важно лишь продолжение прокси-войны против России, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ирландский журналист Чей Боуз выступил в социальной сети X с заявлением о позиции Евросоюза по конфликту на Украине. По его словам, европейские власти прекрасно осведомлены о внутренней ситуации в стране, но их волнует исключительно продолжение прокси-войны с Россией, передает РИА «Новости».

    Боуз в своей публикации отметил, что ЕС знает, что мужчин насильно отправляют умирать на фронт.

    «ЕС знает, что Зеленский – неизбранный диктатор. ЕС знает, что Украина не может и не будет побеждать», – подчеркнул глава киевского режима.

    Журналист подчеркнул, что европейским лидерам абсолютно безразлична правда. Главной и единственной целью для них остается поддержание конфликта с Россией любой ценой.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал скорое превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших».

    3 мая 2026, 11:15 • Новости дня
    Украинский дрон нарушил воздушное пространство Эстонии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии, заявил начальник отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд.

    Украинский беспилотник снова нарушил воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление начальника отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковника Уку Арольда. По словам Арольда, этой ночью произошла масштабная атака украинских дронов, и «существовал риск, что некоторые из них могут попасть в воздушное пространство Эстонии – один из дронов действительно на короткое время туда зашел, после чего покинул его».

    Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, ранним утром жители уездов Вырумаа и Ида-Вирумаа на востоке страны получили предупреждение об угрозе дронов, однако позднее это предупреждение было отменено.

    По данным ERR, обломки беспилотников на территории Эстонии обнаружены не были.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия отвергла обвинения в том, что украинские дроны пролетают через территорию Евросоюза для атак по России.

    На побережье Эстонии обнаружили обломки украинского дрона.

    Министр обороны России Сергей Шойгу напомнил странам Прибалтики о праве России на самооборону на фоне атак дронов.

    3 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Песков заявил о жесткой конфронтации России с Европой
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз мобилизуется, используя показную русофобию как триггер. Это приводит к жесткой конфронтации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    Песков заявил, что Евросоюз мобилизуется путем использования показной русофобии как триггера, передают «Вести». Песков подчеркнул: «Вы видите, что европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера вот эту показную русофобию. Готовы тратить большие деньги на военное строительство».

    По его словам, европейские страны совершают действия конфронтационного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава армии Бельгии заявил о несуществующем признании Россией «Нарвской народной республики».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия неотъемлемо принадлежит к Европе.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц», критикуя их политику в сфере энергобезопасности.

    2 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    Противник НАТО и Евросоюза стал кандидатом в президенты Эстонии

    Tекст: Мария Иванова

    Консервативная народная партия предложила на высший государственный пост политика Марта Хельме, открыто заявляющего о фактическом распаде Североатлантического альянса и деградации европейских институтов власти.

    Кандидатуру вице-председателя политической силы Марта Хельме предстоит окончательно утвердить на съезде шестого июня, передает РИА «Новости».

    На данный момент он является единственным официально объявленным претендентом на должность руководителя республики.

    Политик известен своим критическим отношением к современным международным объединениям. «Если мы говорим о том, что мир уже не тот, какой он был несколько лет назад, то НАТО практически уже не существует», – заявил кандидат в интервью эстонским журналистам.

    Он также спрогнозировал создание нового военного блока с участием Северных стран, Прибалтики и Польши. Кроме того, Хельме выразил уверенность в скором развале Евросоюза из-за неспособности Брюсселя вести продуктивный диалог с крупнейшими мировыми державами.

    Президентские выборы пройдут в сентябре 2026 года. Сначала главу государства попытается назначить парламент, а в случае неудачи решение примет специальная коллегия из 208 выборщиков. Стоит отметить, что в 2016 году Хельме уже участвовал в аналогичной гонке, получив 16 голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Март Хельме допустил роспуск Североатлантического альянса по инициативе США. Ранее политик призвал эстонские власти вдвое сократить военную помощь Киеву.

    2 мая 2026, 21:16 • Новости дня
    Bild сообщил о нехватке личного состава и ПВО у бригады Бундесвера в Литве

    Tекст: Вера Басилая

    Бригада Бундесвера, размещённая в Литве, сталкивается с нехваткой персонала и уязвимостью из-за задержек с поставками систем ПВО Skyranger, что вынуждает использовать дробовики против дронов, сообщает газета Bild.

    Газета Bild сообщает, что командование Бундесвера пытается направить в 45-ю танковую бригаду в Литве все возможные ресурсы, однако военные сталкиваются с уязвимостью для беспилотников и медленным наращиванием численности личного состава, передает ТАСС. По информации издания, перебрасывается все, что не прибито гвоздями, но задержка с поставками систем ПВО Skyranger делает подразделение уязвимым для атак дронов.

    Командующий бригадой генерал Кристоф Хубер заявил: «Я рассчитываю на то, что наша промышленность, возможно, поставит технику быстрее, чем кажется на первый взгляд».

    До этого момента бригада вынуждена использовать «секретные промежуточные технологии», а для борьбы с дронами применяют даже обычные дробовики.

    Bild отмечает, что обещание развернуть боеспособную бригаду к концу 2027 года должно быть выполнено, несмотря на возможные задержки. Особенные трудности возникают у военнослужащих низшего звена, которым предстоит переезд с семьями в менее комфортные и более опасные условия. В связи с этим политики обсуждают введение обязательной передислокации для военных.

    Германия начала форсировать переброску 5 тыс. военнослужащих и техники в Литву. Берлин планирует развернуть к 2027 году боеготовое бронетанковое подразделение у границ Белоруссии.

    Ранее сообщалось, что Берлин запланировал размещение до 5 тыс. военнослужащих в Литве к 2027 году.

    Немецкие солдаты отработали оперативное развертывание командного пункта на территории балтийской республики.

    2 мая 2026, 15:27 • Новости дня
    Фицо заявил о расхождении позиций с Зеленским «по некоторым темам»

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с Владимиром Зеленским отметил наличие различий во взглядах, несмотря на стремление к дружбе между странами.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о различии позиций с Владимиром Зеленским по ряду вопросов, передает ТАСС. Несмотря на разногласия, оба лидера выразили заинтересованность в сохранении дружеских отношений между Словакией и Украиной.

    Словацкий премьер отметил, что Братислава поддерживает стремление Украины стать членом Евросоюза. По его словам, Словакия желает видеть своего соседа стабильной и демократической страной. Также Фицо обратил внимание на то, что итог любого мирного соглашения в конфликте с Россией невозможен без согласия украинской стороны.

    В ходе разговора Фицо и Зеленский договорились о краткой встрече 4 мая в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества. Кроме того, правительства двух стран продолжат совместные консультации, в том числе на уровне заседаний кабинетов министров. Обсуждается также обмен официальными визитами в столицах Словакии и Украины.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики публично критикуют контакты с президентом России Владимиром Путиным, но в кулуарах активно интересуются деталями этих переговоров.

    Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар предупредил, что при визите Фицо в Киев ему может грозить реальная опасность покушения.

