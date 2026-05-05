Американские байкеры захватили мост в Сан-Франциско

Полиция Сан-Франциско задержала девять байкеров за блокировку движения по мосту

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы пресекли массовые беспорядки на дорогах Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на анал NBC.

«Власти задержали девять человек и конфисковали 77 транспортных средств в связи с захватом в воскресенье моста Бей Бридж», – отмечается в сообщении.

Большая группа нарушителей на кроссовых мотоциклах и квадроциклах парализовала движение по переправе между Сан-Франциско и Оклендом. Участники акции опасно маневрировали среди автомобилей и выполняли трюки. Выяснилось, что стражи порядка следили за экстремалами в течение двух месяцев.

Когда колонна выехала на мост, полицейские заблокировали съезды и начали задержания. Один из байкеров попытался скрыться и спрыгнул в воду, однако его быстро поймали. Помимо девяти основных нарушителей, арестованы два предполагаемых организатора заезда, а также изъяты два фургона сопровождения.

Сейчас полиция продолжает розыск остальных участников нелегальной акции, которым удалось скрыться. Пятерым фигурантам дела грозит наказание за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Еще четырех человек ожидают серьезные уголовные обвинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле власти калифорнийского города Окленд перегородили второстепенные улицы специальными баррикадами.

В прошлом году американские полицейские устроили курьезную погоню за мужчиной на украденном мотоцикле.