Европейские биржевые цены на газ закрепились около 587 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в ЕС закрепились около 587 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Утром во вторник котировки продемонстрировали незначительные изменения, остановившись у отметки в 587 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Июньские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 592 долларов, прибавив почти два процента.

Днем ранее стоимость топлива выросла на 5% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Власти ОАЭ сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили три ракеты, а в нефтяной зоне Фуджейры произошел пожар.

В марте средняя стоимость газа подскочила на 59% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. Локальный максимум в 853 доллара зафиксировали после сообщений о повреждении двух из 14 линий производства компании QatarEnergy.

Исторический рекорд стоимости на европейских газовых хабах был установлен в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигли беспрецедентного уровня в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля стоимость голубого топлива на европейском рынке преодолела отметку в 541 доллар за тысячу кубометров.

На следующий день котировки достигли уровня в 582 доллара.

В начале мая из-за обострения ситуации в Ормузском проливе биржевые цены приблизились к 570 долларам.