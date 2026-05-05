Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Корчунов заявил, что Россия не намерена оставлять без внимания угрозы, которые формируются для нее на территории Норвегии, передает ТАСС.

«Подчеркну, что Россия никому не угрожает, не заинтересована в вооруженном или гибридном противостоянии ни с Норвегией, ни с какой-либо другой страной НАТО, однако не оставит без адекватного ответа создаваемые для нас угрозы», – заявил Корчунов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Осло Николай Корчунов заявил о планах Норвегии наращивать военную активность в Арктике под предлогом «российской угрозы».

Глава норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен заявил о риске возможной наземной операции России на севере Норвегии ради обеспечения безопасности своих стратегических объектов.

Корчунов сообщил о стремлении властей Норвегии увеличить военное присутствие НАТО и интенсивность учений альянса у границы с Россией.