ВОЗ: Число заразившихся хантавирусом на круизном лайнере достигло семи человек

Tекст: Мария Иванова

Количество пассажиров круизного лайнера MV Hondius, инфицированных хантавирусом, возросло до семи человек, передает ТАСС. В заявлении Всемирной организации здравоохранения отмечается, что среди заболевших зафиксировано три летальных исхода.

«Выявлено семь случаев заболевания (два лабораторно подтвержденных случая хантавирусной инфекции и пять подозреваемых случаев), в том числе три летальных исхода, один пациент в критическом состоянии и три человека с легкими симптомами», – говорится в сообщении ВОЗ. Первые данные о тяжелом респираторном заболевании на борту поступили второго мая.

Симптомы у пострадавших начали проявляться еще в апреле. Заболевание сопровождалось лихорадкой, проблемами с желудочно-кишечным трактом, стремительной пневмонией и острым респираторным дистресс-синдромом. В настоящее время специалисты продолжают расследование инцидента.

Судно под нидерландским флагом вышло из аргентинской Ушуайи три недели назад. На борту находятся около 150 человек, включая граждан США, Британии, Испании и Нидерландов, а также одного россиянина в составе экипажа. Лайнеру уже запретили заход в порт Кабо-Верде.

Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с заболеваемостью на борту этого лайнера.

Инфекционист Владимир Никифоров исключил возможность передачи данного заболевания от человека к человеку.