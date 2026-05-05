В Крыму рассекретили детали ареста группы советских подпольщиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Архивные документы об аресте в годы оккупации Крыма 39 подпольщиков группы Абдуллы Дагджи, известного как «Дядя Володя», были рассекречены управлением ФСБ по Республике Крым и Севастополю, сообщает ТАСС.

Материалы стали доступны в рамках проекта «Без срока давности». Ранее рассекреченные данные содержат подробности работы подполья, показания свидетелей и сведения об арестах.

Как уточнили в пресс-службе регионального УФСБ, подпольная группа была раскрыта румынской контрразведкой после предательства двух членов организации. В сообщении отмечается: «Подпольная группа была арестована румынской контрразведкой, работавшей на нацистов, по наводке Енгалычевой Кильмене и после предательства своих же товарищей – членов подпольной организации – Мартыновой Зоей». Сообщается, что большинство подпольщиков, включая руководителя группы с членами его семьи, были расстреляны.

Среди рассекреченных документов – показания Измайлова, одного из участников симферопольской группы, а также сведения о других подпольщиках: сестре руководителя Эдие Дагджи, матери Зере Дагджи, Айше и Меудет Тархан, Мустафе Саранаеве и его супруге, Хатидже Чапчахджи, Хайрулле Измайлове, Аджире Аблямитове и других. Материалы свидетельствуют о высокой эффективности работы организации в годы Великой Отечественной войны и ее вкладе в борьбу против немецко-фашистских захватчиков.

Абдулла Дагджи, уроженец села Корбек Ялтинского уезда, возглавил подпольную организацию в Симферополе после начала оккупации. В сентябре 1942 года группа Дагджи начала создавать сеть сопротивления, привлекая к подполью работников госпиталя, театра, промышленных предприятий, полиции и Татарского комитета Ялты. Организация регулярно совершала диверсии на стратегических объектах, снабжала партизан и добывала разведданные.

В результате ареста одного из подпольщиков организация была раскрыта. 26 июня 1943 года Абдулла Дагджи был расстрелян, часть участников повесили, другие скончались под пытками или были расстреляны в концлагере совхоза «Красный».

