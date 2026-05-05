  • Новость часаАрмения и Евросоюз подписали два документа на саммите в Ереване
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева
    Германия решила передать Украине электростанцию «Северного потока»
    Президент Колумбии: Семь тысяч колумбийцев бессмысленно умирают на Украине
    Украинские дроны атаковали НПЗ в Ленобласти
    Трамп констатировал потерю Украиной территорий
    Мерц неожиданно пошел на уступки Трампу
    Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами
    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы
    5 мая 2026, 09:34 • Новости дня

    В Крыму рассекретили детали ареста группы советских подпольщиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Архивные документы об аресте в годы оккупации Крымского полуострова 39 подпольщиков группы Абдуллы Дагджи «Дяди Володи» рассекретило управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в рамках проекта «Без срока давности», сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

    Архивные документы об аресте в годы оккупации Крыма 39 подпольщиков группы Абдуллы Дагджи, известного как «Дядя Володя», были рассекречены управлением ФСБ по Республике Крым и Севастополю, сообщает ТАСС.

    Материалы стали доступны в рамках проекта «Без срока давности». Ранее рассекреченные данные содержат подробности работы подполья, показания свидетелей и сведения об арестах.

    Как уточнили в пресс-службе регионального УФСБ, подпольная группа была раскрыта румынской контрразведкой после предательства двух членов организации. В сообщении отмечается: «Подпольная группа была арестована румынской контрразведкой, работавшей на нацистов, по наводке Енгалычевой Кильмене и после предательства своих же товарищей – членов подпольной организации – Мартыновой Зоей». Сообщается, что большинство подпольщиков, включая руководителя группы с членами его семьи, были расстреляны.

    Среди рассекреченных документов – показания Измайлова, одного из участников симферопольской группы, а также сведения о других подпольщиках: сестре руководителя Эдие Дагджи, матери Зере Дагджи, Айше и Меудет Тархан, Мустафе Саранаеве и его супруге, Хатидже Чапчахджи, Хайрулле Измайлове, Аджире Аблямитове и других. Материалы свидетельствуют о высокой эффективности работы организации в годы Великой Отечественной войны и ее вкладе в борьбу против немецко-фашистских захватчиков.

    Абдулла Дагджи, уроженец села Корбек Ялтинского уезда, возглавил подпольную организацию в Симферополе после начала оккупации. В сентябре 1942 года группа Дагджи начала создавать сеть сопротивления, привлекая к подполью работников госпиталя, театра, промышленных предприятий, полиции и Татарского комитета Ялты. Организация регулярно совершала диверсии на стратегических объектах, снабжала партизан и добывала разведданные.

    В результате ареста одного из подпольщиков организация была раскрыта. 26 июня 1943 года Абдулла Дагджи был расстрелян, часть участников повесили, другие скончались под пытками или были расстреляны в концлагере совхоза «Красный».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, архивные документы о преступлениях нацистской тайной полевой полиции и ее переводчиков в Крыму раскрыли.

    Управление ФСБ по Крыму рассекретило свидетельства разведчика Ибрагима Аганина о зверствах нацистов на полуострове.

     В Крыму были рассекречены архивные документы о пособниках и агентах немецкой спецслужбы «СД», участвовавших в расстрелах мирных жителей и выдаче подпольщиков оккупантам.

    4 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Во время выступления на саммите европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский сообщил о возможной атаке на российскую столицу, передает РИА «Новости».

    Трансляция данного мероприятия велась на официальном YouTube-канале офиса украинского лидера. Политик решил пригрозить российской стороне в преддверии праздничных мероприятий.

    «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», – сказал Зеленский, говоря о предстоящих торжествах в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде ради безопасности людей.

    Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США допустил возможность объявления перемирия на время праздника.

    Выступление главы государства на параде Победы 9 мая будет очень важным, сообщил его пресс-секретарь.

    Комментарии (67)
    4 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае попыток Украины реализовать планы по срыву празднования Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, заявило Минобороны.

    В ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором прозвучали угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. В сообщении ведомства в Max подчеркивается, что что любые преступные действия Украины будут иметь серьезные последствия.

    «Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве предупредили, что в случае реализации Киевом своих «преступных планов» по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

    «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – отметили в ведомстве.

    Минобороны официально предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Комментарии (46)
    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выступление президента России Владимира Путина на Параде Победы 9 мая ожидается очень важным, как и в предыдущие годы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что «мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде». Он также подчеркнул, что речь президента всегда вызывает интерес во всем мире, и этот интерес оправдан, передает ТАСС.

    Он сообщил, что выступление Путина на День Победы ждут не только в России, но и за её пределами. «Его всегда ждет весь мир, оправдано ждет»,– сказал Песков.

    По его словам, мировое внимание к параду и речи президента обусловлено значимостью этого события. В Кремле подчеркивают, что 9 мая для России традиционно является днем особого политического и общественного звучания.

    Также по словам Пескова, для президента 9 мая станет очень насыщенным рабочим днем. В этот день Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными гостями, прибывшими в Москву на торжественные мероприятия.

    Ранее Песков сообщил о подготовке списка гостей на парад Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит парад Победы на Красной площади в числе иностранных гостей.

    Комментарии (56)
    4 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая, сообщило Минобороны.

    «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отметило ведомство в Max.

    В российском Минобороны подчеркивают, что Вооруженные Силы России предпримут все необходимые меры для защиты праздничных мероприятий. При этом в случае попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

    Также российские власти напомнили, что ранее, несмотря на технические возможности, от подобных действий воздерживались по гуманитарным причинам. Гражданское население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств получили предупреждение о необходимости покинуть город заблаговременно.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве.

    Комментарии (22)
    4 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале объявил о введении с 6 мая режима тишины, подчеркнув, что решение украинских властей является зеркальным.

    «Считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая», – написал Зеленский.

    Он уточнил, что Украина не получала официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально, добавляет РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России объявило о распоряжении президента страны Владимира Путина объявить перемирие в течение 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Зеленский на саммите ЕС пригрозил  ударить дронами по параду Победы в Москве. В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по московскому параду в честь Дня Победы.

    Комментарии (4)
    4 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Жители Эстонии раскупили туры на российскую границу ради Дня Победы
    Жители Эстонии раскупили туры на российскую границу ради Дня Победы
    @ Freddy Davies/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Граждане Эстонии раскупают путевки стоимостью от 80 евро в Нарву для наблюдения за праздничными мероприятиями на российской стороне.

    Высокий интерес к поездкам на приграничные территории зафиксировали туристические компании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Life. В субботу планируется организовать несколько специальных экскурсий в Нарву для желающих увидеть торжества.

    «Эстонцы соскучились по празднованию 9 Мая, из-за этого возник большой спрос», – говорится в материале. Стоимость подобной поездки начинается от 80 евро.

    Организаторы туров признались, что праздник Победы прочно вошел в гены жителей восточных регионов страны. По их словам, такие туристические предложения вызывают огромный отклик у местного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал традиционно важным предстоящее выступление Владимира Путина на Параде Победы 9 мая.

    Комментарии (2)
    4 мая 2026, 20:07 • Новости дня
    Берлин запретит 8 и 9 мая символику СССР и георгиевские ленты у советских мемориалов
    Берлин запретит 8 и 9 мая символику СССР и георгиевские ленты у советских мемориалов
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Берлина введут строгие ограничения на использование символики СССР у советских мемориалов 8 и 9 мая.

    Ограничения затронут мемориалы в парках Тиргартен, Трептов-парк и Шенхольцер-Хайде, передает «Интерфакс». «Правоохранительные органы примут строгие ограничения, которые будут действовать вблизи советских мемориалов», – приводит Berliner Morgenpost слова представителя полиции.

    Газета уточняет, что под запрет попадут флаги и знамена бывших советских республик, Белоруссии и Чеченской Республики. Однако использование флага СССР запрещено не будет. Также нельзя будет демонстрировать георгиевские ленточки, символику с буквами «V» и «Z», а также исполнять российские марши и военные песни.

    Официальное постановление о новых правилах планируется опубликовать на этой неделе. Ожидается, что общественные организации попытаются оспорить ограничения в суде, однако, по информации издания, в прошлом году все подобные иски были отклонены.

    Ранее сообщалось, что власти Берлина рассматривают возможность введения ограничений на демонстрацию российской и советской символики в майские памятные дни.

    Комментарии (7)
    5 мая 2026, 07:03 • Новости дня
    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы

    Премьер Эстонии Михал решил отметить в Нарве 9 мая День Европы

    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Эстонии Кристен Михал посетит приграничный с Россией город Нарва для празднования Дня Европы 9 мая, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал 9 мая отправится в приграничный с Россией город Нарва, чтобы принять участие в праздновании Дня Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В официальном сообщении отмечается: «В субботу, 9 мая, Нарву посетит премьер-министр Эстонии Кристен Михал, чтобы отметить День Европы».

    Помимо Михала, в Нарве в этот день также будет присутствовать комиссар Евросоюза по вопросам равенства поколений, культуры, молодежи и спорта Гленн Микаллеф. Программа мероприятий для европейских чиновников пока не раскрывается.

    Ранее эстонская газета Postimees сообщала, что туроператор Hansareisid организует экскурсионные поездки в Нарву и приграничные районы на 9 мая. Желающие смогут стать свидетелями празднования Дня Победы, который традиционно отмечается в этот день в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Эстонии массово раскупают туры в Нарву и на российскую границу ради празднования Дня Победы.

    Празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским жителям Нарвы со стороны местной прессы и властей.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 02:28 • Новости дня
    Акция «Бессмертный полк» прошла в центре Вашингтона

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк», посвященные предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщают информационные агентства.

    Около 100 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла по улицам в центре Вашингтона. К шествию присоединились как российские соотечественники, так и американцы, передает РИА «Новости».

    Участники с портретами ветеранов, российскими флагами и копиями Знамени Победы прошли от сквера Фаррагут у Белого дома к мемориалу Второй мировой войны, исполняя песни военных лет.

    Безопасность колонны обеспечивали полицейские автомобили и офицеры на велосипедах. У мемориала шествие встретил живой оркестр.

    Аналогичное мероприятие состоялось на территории жилого комплекса постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке, где собрались несколько десятков человек.

    Заместитель постпреда Дмитрий Чумаков обратился к собравшимся: «День Победы – это два слова, которые заставляют чаще биться наши сердца, два слова, которые напоминают нам всем о цене, которую заплатил советский народ за эту победу. Давайте отдадим дань всем, кто сделал вклад в эту победу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Амстердама прошло шествие «Бессмертного полка» и акция в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Группа украинцев пыталась помешать проведению шествия, выкрикивая угрозы и националистические лозунги.

    Акция завершилась возложением цветов к памятнику восстанию портовиков в память о Февральской забастовке 1941 года, одном из самых известных актов сопротивления нацистской оккупации в Нидерландах.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 19:42 • Новости дня
    В Люксембурге открылась выставка о Юрии Никулине и артистах цирка в годы войны
    В Люксембурге открылась выставка о Юрии Никулине и артистах цирка в годы войны
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Люксембурге открылась фотовыставка «Юрий Никулин и артисты цирка в годы Великой Отечественной войны», посвященная вкладу представителей циркового искусства в борьбу с нацизмом. Проект представили Международный «Бессмертный Полк» совместно с «Московским цирком Юрия Никулина на Цветном бульваре».

    Мероприятие прошло в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорится на сайте Бессмертного полка. Экспозиция рассказывает о том, как цирковые артисты в годы войны входили в состав фронтовых бригад, поднимали боевой дух бойцов Красной Армии и давали выездные представления на линии фронта. Всего, по представленным данным, ими было проведено 978 шефских выступлений и более десяти тысяч концертных программ.

    Отдельный раздел выставки посвящен биографиям известных цирковых артистов, прошедших войну. Среди них – клоун Юрий Никулин, защищавший Псковскую область и Ленинград, танкист Михаил Шуйдин, участник Курской битвы, а также Михаил Туганов и его труппа, завершившие войну совместным с певицей Лидией Руслановой концертом у стен Рейхстага в мае 1945 года.

    «Уже почти ушло из жизни поколение тех, кто вынес войну на своих плечах. Вслед за ним уходит и поколение наших отцов – тех, кто не воевал, но видел и помнил. Остаемся мы с вами – кто обязан завещать память о войне и Великой Победе нашим детям и внукам. Это нужно не мертвым! Это надо – живым!», – заявил на церемонии открытии выставки посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 08:40 • Новости дня
    Шествие «Бессмертного полка» прошло в Пусане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шествие «Бессмертного полка» состоялось в Пусане, сообщило генеральное консульство России в этом втором по величине городе Республики Корея.

    Шествие «Бессмертного полка» прошло в Пусане, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в этом втором по величине городе Республики Корея. В мероприятии участвовали российские соотечественники, сотрудники генконсульства и представители морского регистра судоходства. Колонна прошла по парку «АТЭС Нару» под музыку военных лет и песни Победы, неся портреты родственников – участников Великой Отечественной войны.

    Дипломаты также выразили благодарность полиции Пусана за высокий уровень безопасности во время шествия. Отмечается, что в прошлом году акция «Бессмертный полк» состоялась в Пусане впервые после шестилетнего перерыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акция «Бессмертный полк» прошла в центре Вашингтона.

    Шествие «Бессмертного полка» состоялось в центре Амстердама.

    В России начался прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн».

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    В Молдавии захоронили останки героев Великой Отечественной войны

    Молдавские политики, дипломаты посольств России, Белоруссии и Казахстана, а также ветераны приняли участие в захоронении на территории Шерпенского плацдарма останков 16 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны.

    Останки 16 советских солдат, павших в боях за освобождение Молдавии во время Великой Отечественной войны, были захоронены на территории мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм», сообщает РИА «Новости». В церемонии приняли участие ветераны, дипломаты России, Белоруссии и Казахстана, а также политики оппозиционных партий, общественные деятели и местные жители.

    По словам председателя молдавского координационного комитета «Победа» Алексея Петровича, все 16 солдат погибли в одном бою и были обнаружены в одной траншее, проходящей по пшеничному полю и старому винограднику. Он отметил: «С одной стороны за 80 лет через тела этих ребят пророс хлеб, с другой – виноград. Это похоже на молдавскую православную традицию причащения хлебом и вином, эти ребята пожертвовали собой ради нашей земли».

    Петрович также подчеркнул, что поисковые отряды продолжают находить погибших воинов в тяжелых условиях, а народ Молдавии сохраняет память о героях, несмотря на отсутствие официальных почестей. По его мнению, власти страны отказались отдать должные воинские почести: на церемонии не было ни военного оркестра, ни караула, ни салюта.

    Российский посол Олег Озеров, выступая на церемонии, призвал молдавских политиков и общественность не допустить возрождения нацизма и отметил, что такие проявления уже видны в Молдавии. Он выразил обеспокоенность появлением учебников, восхваляющих маршала Антонеску, а также установкой памятников оккупантам и восстановлением нацистской символики. Озеров подчеркнул, что величие страны определяется готовностью защищать свою историю и идентичность, а память о советских солдатах остается живой связью между прошлым и настоящим.

    Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм» был открыт 22 августа 2004 года в память о боях Ясско-Кишиневской операции, сыгравшей ключевую роль в освобождении Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры Молдавии Серджиу Продан приравнял советских солдат к фашистским.

    Ранее власти республики отказались зажигать Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм» в день освобождения страны.

    Министерство обороны Молдавии официально запретило выделять почетный караул для церемонии захоронения советских воинов.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    TEC: Предстоящий визит Фицо на День Победы в Москву вскрыл разногласия в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Реакция европейских стран на поездку премьера Словакии Роберта Фицо в Россию выявила глубокие противоречия среди членов Евросоюза, сообщает The European Conservative (TEC).

    Издание The European Conservative пишет, что визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование Дня Победы вновь обнажил серьезные противоречия между странами Евросоюза, передает РИА «Новости».

    После объявления о визите несколько стран, включая Латвию, Литву, Эстонию и Польшу, отказали в разрешении на пролет правительственного самолета Словакии. В то же время Чехия разрешила этот перелет, что стало заметным исключением на фоне общей позиции ряда государств.

    Как отмечает издание, этот инцидент ясно показал, что страны – члены ЕС не смогли договориться о едином подходе к России.

    Роберт Фицо вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном считают важным сохранять открытые каналы для диалога ради мира и энергетической безопасности. В то время как ряд других европейских лидеров полагают, что такие визиты лишь подрывают единство Евросоюза и усиливают позиции Москвы.

    В польских дипломатических кругах допустили поездку Фицо в Москву на автомобиле.

    Власти Чехии одобрили пролет самолета Фицо через свое воздушное пространство по пути на торжества.

    Роберт Фицо заявил, что приедет в Москву на День Победы, чтобы выразить признательность бойцам Красной Армии за 81 год мирной жизни для Словакии.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 19:22 • Новости дня
    Власти Воронежа отменили парад на День Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный парад ко Дню Победы на площади Ленина в Воронеже отменен, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Мера принята для усиления безопасности граждан на фоне роста террористической активности ВСУ, пояснил Гусев в своем канале в Max.

    «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде – всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации», – заявил глава региона.

    Вместо парада в Воронеже и муниципалитетах пройдут патриотические мероприятия, возложение венков и акции памяти. Губернатор подчеркнул, что память участников Великой Отечественной войны и ныне живущих ветеранов будет обязательно почтена.

    В прошлом году в Севастополе решили не проводить парад к 80-летию Победы.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 04:50 • Новости дня
    Адвокат рассказал, как корректно отразить символику поверженного нацизма

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование нацистской символики допускается при условии осуждения идеологии и исторического контекста, когда отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма, рассказал адвокат Олег Зернов.

    «Статьей 20.3. КоАП РФ установлена административная ответственность за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Но, согласно примечанию к вышеуказанной статье, ответственность не распространяется на случаи использования нацистской атрибутики или символики для формирования негативного отношение к идеологии нацизма», – напомнил он в беседе с РИА «Новости».

    Зернов подчеркнул, что отображать нацистскую символику в исторических целях и для осуждения допустимо. При этом важно избегать признаков пропаганды или оправдания нацистской идеологии.

    Адвокат напомнил, что в конце 2025 года в Постановление Пленума Верховного Суда РФ были внесены изменения, которые уточняют: пропагандой нацистской атрибутики считается только умышленное формирование у других лиц убежденности в привлекательности подобной символики.

    Зернов добавил, что не стоит опасаться отражать символику поверженного советским народом нацизма при прославлении героев Великой Отечественной войны. В случае необходимости произведения рекомендуется сопровождать пояснениями о целях использования символики, чтобы подчеркнуть осуждение нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Сочи в ноябре 2025 года отправил местную жительницу в колонию-поселение за размещение картинки с флагом Третьего рейха. В Москве суд назначил студенту административный арест за публикацию эмодзи с нацистским символом. Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме.

    Комментарии (0)
    Главное
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника
    Ростех создал комплекс для подавления массированных атак дронов
    Финский премьер объяснил появление украинских дронов «случайным попаданием»
    В Грузии раскритиковали Кобахидзе за встречу с Зеленским
    В Литве назвали причину постоянных ж/д аварий
    Канадская Альберта собрала подписи для референдума о независимости
    Двое новосибирских ученых получили 12,5 лет колонии за госизмену