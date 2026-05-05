Посольство России начало выяснять детали задержания двух россиянок на Бали

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства задержания на острове Бали двух российских гражданок по подозрению в организации проституции, передает РИА «Новости».

Как сообщили в российском диппредставительстве, официальной информации по этому делу от индонезийских властей пока не поступало.

Власти Бали ранее сообщили о задержании двух россиянок в минувшую субботу, сейчас они находятся под стражей и проходят допрос. В дипмиссии подчеркнули: «Посольством получены многочисленные обращения относительно задержания упомянутых в Вашем запросе гражданок России. Вместе с тем какой-либо официальной информации от индонезийских властей, включая правоохранительные органы, в загранучреждение до настоящего времени не поступало».

Для прояснения ситуации российские дипломаты направили запросы в миграционные органы Индонезии, чтобы получить разъяснения по произошедшему. В посольстве также отметили, что принимаются все необходимые меры консульского реагирования для защиты интересов задержанных гражданок России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, миграционная служба Индонезии пресекла деятельность двух россиянок и гражданки Нигерии по оказанию интимных услуг через интернет на Бали.

Ранее на Бали двоих граждан России задержали по подозрению в организации сети проституции, охватывающей 12 городов Индонезии и 129 стран.