Жители Москвы столкнулись с проблемами при отправке СМС

Москвичи и жители Подмосковья пожаловались на проблемы с отправкой СМС

Tекст: Вера Басилая

Москвичи во вторник утром столкнулись с проблемами при отправке смс: сообщения не доходили до получателей. Пользователи отмечают, что сбой затронул значительное число абонентов различных мобильных операторов, передает РИА «Новости».

Крупные телекоммуникационные компании, включая «Билайн», Т2 и «Мегафон», накануне предупреждали о возможных ограничениях передачи смс и мобильного интернета в период с 5 по 9 мая.

Представители МТС добавили, что ограничения могут затронуть не только Москву, но и Подмосковье.



Временные ограничения доступа к сети планировались ради обеспечения безопасности граждан.