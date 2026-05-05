После гибели пятерых человек на пожаре в Нижегородской области завели дело

Tекст: Алексей Дегтярёв

Возгорание, по версии следствия, произошло 5 мая в доме на улице Челюскина, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

После того как сотрудники регионального управления МЧС ликвидировали огонь, на месте происшествия нашли тела пятерых погибших, двое из которых – дети.

Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Следоавтели приступили к осмотру места происшествия и тел погибших. Для установления точных причин трагедии назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

