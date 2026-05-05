Телефонные аферисты придумали циничный способ обмана пенсионеров ко Дню Победы

Аферисты стали выманивать данные пенсионеров под предлогом вручения медалей

Tекст: Мария Иванова

Новая схема обмана направлена на кражу персональных данных, передает РИА «Новости».

Алина Шляпина, эксперт Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России, отметила рост активности злоумышленников накануне торжеств. По ее словам, теперь преступники используют более изощренные и психологически выверенные методы обмана.

«Ключевым изменением стало активное использование темы государственных наград. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками местных администраций. Они сообщают о якобы предстоящем вручении памятных медалей, приуроченных к 9 Мая», – заявила специалист.

Для убедительности аферисты называют конкретные этажи и кабинеты для фиктивного вручения. Главной целью обмана является получение паспортных данных и СНИЛС для входа на портал «Госуслуги».

Получив контроль над аккаунтом, злоумышленники похищают сбережения и оформляют кредиты от имени жертвы. Кроме того, преступники могут представляться социальными работниками, чтобы выманить реквизиты банковских карт под предлогом начисления праздничных выплат.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать фейковые поздравления к 9 Мая якобы от имени губернаторов.

Перед Днем Победы ветеранам стали поступать фальшивые приглашения на парад с требованием перейти по ссылке и ввести код из СМС.

Мошенники от имени соцфонда предлагали ветеранам единовременную выплату к 9 Мая в обмен на код из СМС.