Победителя «Танцев со звездами» отдали под суд за обман «Калашникова»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дело передано в Октябрьский райсуд Иваново, передает РИА «Новости».

Материалы уже находятся у судьи, однако точная дата первого заседания пока не определена.

«Регистрация поступившего в суд дела – 4 мая 2026 года. Рассматривается единолично судьей», – отмечается в официальных документах.

В зависимости от степени участия фигурантам вменяют мошенничество и контрабанду огнестрельного оружия. Максимальное наказание по этим статьям достигает 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, предприятие поставляло оборонному концерну бракованные полуфабрикаты для производства боеприпасов, зная о несоответствии продукции техническим требованиям. Учредитель организации Алексей Морохов дополнительно обвиняется в хищении денежных средств и полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по резонансному делу. Трое обвиняемых сейчас находятся под подпиской о невыезде, Морохов помещен под стражу, а бывшему руководителю фирмы Юрию Чернышеву назначен запрет определенных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб от аферы с деталями для концерна «Калашников» превысил 35 млн рублей. Суд избрал бывшему директору компании «Интертехника» Юрию Чернышеву меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие отпустило соучредителя организации Алексея Леденева под подписку о невыезде.