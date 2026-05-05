Суд Новосибирска приговорил двух ученых к 12,5 годам колонии за госизмену

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новосибирский областной суд вынес приговор ученым-физикам Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину по делу о государственной измене, передает ТАСС.

В суде пояснили: «Вынесен приговор <…> назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 года каждому» с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Дело о госизмене против сотрудников научных институтов ведется с 2022 года. Тогда были арестованы Дмитрий Колкер из Института лазерной физики СО РАН, который вскоре скончался после задержания, и Александр Шиплюк, директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН, получивший 15 лет колонии строгого режима.

Валерий Звегинцев, главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики, был задержан весной 2023 года. Позже под арест попал и его коллега Владислав Галкин. Подробности уголовных дел и суть предъявленных обвинений суд не раскрывает, поскольку материалы засекречены.

