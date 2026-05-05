Россиянка раскрыла детали похищения мошенниками при трудоустройстве в Мьянме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянка, освобожденная из мошеннического центра в Мьянме, рассказала, что чуть не стала жертвой работорговцев после отклика на вакансию через Telegram, передает РИА «Новости».

По ее словам, предложения о работе в странах Юго-Восточной Азии часто оказываются заманчивыми ловушками, а при попытке трудоустроиться у жертв изымают паспорта и под угрозой насилия заставляют заниматься кибермошенничеством.

Она отметила, что уже имела опыт работы в регионе и не заподозрила опасности, когда увидела вакансию HR-специалиста в Telegram-канале. «Ранее я откликалась на вакансии в строительных и логистических компаниях в Азии, поскольку жила сначала в Индонезии, затем на Пхукете. У меня уже был успешный опыт работы над проектами в регионе, поэтому у меня не было серьезных опасений, что за обычными объявлениями вроде «работа в Таиланде» или «работа на Бали» могут стоять мошенники», – рассказала россиянка.

При этом после видеособеседования ей показали офис и убедили в легальности предложения, однако место работы неожиданно изменилось на Мьянму. На месте ее поселили сначала в гостиницу, а через несколько часов отправили к «месту работы», что оказалось началом долгой и опасной поездки под охраной, длившейся около 14 часов с пересадками и сопровождением вооруженных людей.

Женщина рассказала, что ее привезли в охраняемое поселение, где она поняла, что попала в организованную преступную схему. По ее словам, условия были далеки от обещанных: вместо комфортного офиса ее ожидала круглосуточная охрана и ограничение свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вызволенные из нелегального кол-центра на территории Мьянмы гражданки России находятся в безопасности и готовятся к отправке на родину, сообщили в посольстве России в Янгоне.

Ранее дипломаты и силовики совместно вызволили россиянку из района Мьявади на границе Мьянмы и Таиланда и пресекли попытку заставить ее трудиться в нелегальном кол-центре.

Посольство России в Мьянме получило запрос о помощи в поиске еще одной гражданки России, насильно удерживаемой в мошенническом кол-центре.