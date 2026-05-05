    5 мая 2026, 08:40 • Новости дня

    «Хезболла» заявила о 13 атаках на израильские силы за сутки

    Tекст: Вера Басилая

    «Хезболла» в ответ на обстрелы юга Ливана за сутки атаковала позиции израильских военных в 13 районах с применением ракет, артиллерии и беспилотников, сообщили в движении.

    Ливанское движение «Хезболла» сообщило о проведении 13 боевых операций против израильских военных на юге Ливана за последние сутки, передает РИА «Новости».

    В «Хезболле» заявили, что удары наносились по позициям, технике и командным пунктам израильской армии в различных населенных пунктах, включая Кантара, Баяда, Дейр-Мимас, Айната и другие.

    В отчете говорится, что бойцы исламского сопротивления нанесли удар по вновь созданной артиллерийской позиции армии противника в районе населенного пункта Рабб-Талатин с использованием группы ударных беспилотников.

    Помимо беспилотников для атак применялись ракетные системы, артиллерия и стрелковое оружие.

    По заявлениям «Хезболлы», в ряде случаев были зафиксированы прямые попадания по целям и потери среди израильских сил. Организация подчеркивает, что эти действия стали ответом на продолжающиеся удары по южным районам Ливана и направлены на предотвращение дальнейшего обострения ситуации.

    Ранее военный источник из Ливана сообщил, что израильские ВВС атаковали 25 населенных пунктов на юге страны. Кроме того, артиллерийскому обстрелу подверглись 19 приграничных поселений. По данным министерства здравоохранения, в результате атак в понедельник погибли 17 человек.

    Сообщалось, что авиация Израиля атаковала семь населенных пунктов на юге Ливана после призыва к эвакуации жителей.

    Армия обороны Израиля уничтожила за сутки более 50 объектов «Хезболлы» на юге Ливана, включая командные центры и военные сооружения.

    Бойцы «Хезболлы» подбили несколько израильских танков Merkava на юге Ливана с помощью дронов-камикадзе с оптоволоконным управлением.

    4 мая 2026, 22:59 • Новости дня
    Иран обвинил военных США в поджоге нефтяной зоны ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные намеренно устроили пожар на нефтяной зоне в ОАЭ ради обеспечения прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

    Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в Объединённых Арабских Эмиратах, утверждает иранское гостелевидение IRIB, передает РИА «Новости».

    Как сообщает телеканал со ссылкой на иранский военный источник, американцы стремились создать проход для судов через Ормузский пролив за счёт провокации и инцидента в регионе.

    «У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты ОАЭ. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив», – заявил источник иранскому гостелевидению.

    Ранее в эмирате Фуджейра произошел пожар на объекте нефтяной промышленности.

    Власти ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    4 мая 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо

    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Иран позволит США реализовать операцию «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, это будет означать потерю Исламской республикой ключевого козыря. Если же Тегеран даст отпор, это может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин.

    «Хотя реализация операции «Проект Свобода», как ожидается, начнется уже в понедельник, до сих пор не до конца ясно, как будет осуществляться вывод торговых судов из Персидского залива. По всей видимости, миссия не будет включать эскорт ВМС США», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    Он предположил, что американцы не хотят рисковать своими военными кораблями, слишком близко подходя к иранскому побережью, где сосредоточена основная масса ракетных батарей Ирана. «Штаты, скорее всего, задействуют в первую очередь авиацию, а также беспилотные летательные аппараты, которые потенциально могут атаковать, скажем, катера Исламской республики», – добавил собеседник.  

    По его мнению, «Проект Свобода» – очередная попытка Дональда Трампа взять Тегеран «на слабо», проверить реакцию государства. «Иран оказывается перед выбором: позволить США реализовать миссию или дать отпор Штатам, – указал Лямин. – Первый вариант будет означать ослабление переговорных позиций Тегерана, а также поражение Исламской республики, поскольку она потеряет ключевой козырь – контроль над Ормузом».

    «Второй вариант может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям, ответственность за которые администрация США, безусловно, возложит на иранцев», – продолжил аналитик.

    Лямин напомнил характерную для Трампа стратегию действий: если оппонент поддается давлению, то глава Белого дома начинает «дожимать», но если сталкивается с сопротивлением, то, как правило, пересматривает свои шаги.  «Я полагаю, нынешняя операция планируется из расчета, что Иран «сдаст назад». План «Б» в данном случае подразумевает импровизацию Вашингтона», – уточнил Лямин.

    Как бы то ни было, оговорился собеседник, у США в регионе остается достаточно серьезная группировка: «два авианосца, военные корабли, авиация, несколько тысяч морпехов». «Риск того, что конфликт начнет переходить от ограниченных стычек в более крупные, крайне высок. Более того, возможно, американские военные попытаются осуществить операцию по захвату островов в Ормузском проливе», – рассуждает собеседник.

    «Для Ирана в складывающейся ситуации главное – не дать слабину», – подчеркнул спикер. На этом фоне он упомянул звучащие в Тегеране предупреждения о том, что попытки прохода судов, а также несогласованные с республикой действия в Ормузском проливе будут встречены ответными мерами.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. «Мир наблюдает за тем, как администрация Трампа в своем стремлении к глобальному доминированию делает ставку на прямое военное давление. Но пролив – это не та площадка, где можно безнаказанно диктовать условия. Ждем реакции Тегерана, который вряд ли уступит без боя», – акцентировал он.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал запуск операции «Проект Свобода». Начало миссии намечено на утро 4 мая по ближневосточному времени. Целью миссии станет вывод судов, застрявших в Персидском заливе – им обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. Глава Белого дома заявил, что это будет гуманитарным жестом со стороны США, стран Ближнего Востока и в особенности – со стороны Ирана.

    «На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. Я полагаю, что это станет важным шагом в демонстрации доброй воли всех тех, кто столь ожесточенно сражался на протяжении последних месяцев», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он рассказал, что решение о начале операции было принято после обращений третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора. «Перемещение судов направлено исключительно на то, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не совершили абсолютно ничего предосудительного», – добавил американский лидер.

    Трамп подчеркнул, что если гуманитарной миссии по выводу судов попытаются помешать, то Штаты ответят силой. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что намерены задействовать в операции эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих.

    «Наша поддержка этой оборонительной миссии имеет ключевое значение для региональной безопасности и мировой экономики, в то время как мы также продолжаем поддерживать морскую блокаду», – заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM. По данным Axios, операция не предполагает сопровождение судов.

    Один из собеседников издания уточнил, что американская флотилия будет находиться «в непосредственной близости», что может служить средством предупреждения в случае, если Иран решит атаковать суда, проходящие через пролив. Вашингтон также предоставит коммерческим судам рекомендации по «наиболее безопасным маршрутам» через эти воды, говорится в материале.

    На этом фоне КСИР передал указание отойти на юг от Ормузского пролива торговым судам, находящимся у северного побережья ОАЭ. Об этом сообщило Британское управление морских торговых операций (UKMTO). По его данным, капитаны судов по радио получили приказ покинуть район якорной стоянки у побережья эмирата Рас-эль-Хайм и отойти на юг к эмирату Дубай, передает «Интерфакс».

    Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран расценит любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. «Управление Ормузским проливом и Персидским заливом не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа!» – акцентировал он.

    Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил откреститься от участия в миссии США. По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться. Он также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США, подчеркнув, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

    Кроме того, как сообщает Bloomberg, план, объявленный Трампом по проходу судов через Ормузский пролив, вызвал недоумение у руководителей судоходных компаний. По мнению Анила Джай Сингха, вице-президента Индийского морского фонда, инициативы президента США создают риск непреднамеренной эскалации. «В каком порядке будут выводить эти суда? Будет ли у одних судов приоритет перед другими?» – задается он вопросами.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 3 мая, американские ВМС перехватили уже 49 торговых судов, связанных с Ираном. Трамп заявил, что морская блокада иранских портов является эффективной и он не намерен снимать ее до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не придут к соглашению по ядерной программе.

    Ранее, как сообщали СМИ, Иран представил США трехэтапный план завершения войны. Исламская республика выступила с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение ядерной программы на более поздний срок. Американская сторона такое предложение не приняла.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 19:15 • Новости дня
    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника
    @ REUTERS/Staff/File Photo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар вспыхнул на объекте нефтяной промышленности эмирата Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    По информации пресс-службы правительства эмиратов, пожар случился в результате удара БПЛА, запущенного с территории Ирана, передает ТАСС.

    Служба гражданской обороны оперативно приступила к ликвидации возгорания.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    В марте в порту Фуджейры приостановили загрузку нефти после атаки БПЛА.

    4 мая 2026, 11:16 • Новости дня
    План Трампа по «освобождению» Ормуза оставил судовладельцев в растерянности
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Судовладельцы настороженно восприняли объявленный главой Белого дома проект «Свобода» на фоне непрекращающихся атак и почти остановившегося судоходства.

    Президент США пообещал «безопасно вывести из этих закрытых водных путей, чтобы они могли свободно и умело продолжать свой бизнес» заблокированные в Персидском заливе суда. Однако отсутствие деталей проекта «Свобода» вызвало растерянность в отрасли, сообщает Bloomberg.

    Совместный морской информационный центр (JMIC) рекомендовал транзит через воды Омана. Тегеран предупредил, что вмешательство Вашингтона нарушит хрупкое перемирие. Судовладельцы требуют гарантий защиты от мин и возможных атак, а эксперты недоумевают по поводу очередности эвакуации кораблей.

    Ормузский пролив фактически перекрыт с конца февраля после американо-израильских ударов по Ирану. Взаимные морские блокады и ответные действия Корпуса стражей исламской революции свели торговый транзит на этом участке почти к нулю.

    Обстановка остается напряженной: недавно у берегов Фуджейры под обстрел попал коммерческий танкер. По данным JMIC, с начала конфликта в регионе зафиксировано 37 опасных инцидентов, 24 из которых признаны целенаправленными нападениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о запуске проекта «Свобода» для вывода запертых в Ормузском проливе судов и пригрозил применением силы в случае попыток Ирана помешать операции.

    По данным портала Axios, операция США «Свобода» по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив не будет включать обязательное сопровождение коммерческих судов американскими военными кораблями, а корабли ВМС США будут находиться рядом для предотвращения возможных атак Ирана.

    Глава комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил о рассмотрении любого вмешательства США в новый морской режим Ормузского пролива как нарушения режима прекращения огня.

    4 мая 2026, 10:33 • Новости дня
    Макрон не понял условий операции США в Ормузском проливе

    Макрон не понял условий операции США в Ормузском проливе
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна не примет участия в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива, подчеркнув неясность условий.

    Франция не будет участвовать в операции США по выводу судов, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе, заявил президент страны Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества, передает РИА «Новости».

    По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться.

    Макрон также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США. Он подчеркнул, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

    После безрезультатных переговоров в Исламабаде посредники продолжают попытки организовать новый раунд обсуждений, в то время как США усилили блокаду иранских портов.

    Ранее президент США объявил о начале операции «Свобода», которая стартует в понедельник утром по ближневосточному времени.

    США направили 15 тыс. солдат и эсминцы в Ормузский пролив.

    Иран пригрозил ударами за несогласованный проход американских сил через Ормузский пролив.

    4 мая 2026, 10:12 • Новости дня
    TWZ: Израиль намерен создать авиацию нового поколения
    TWZ: Израиль намерен создать авиацию нового поколения
    @ Idf Spokesperson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские ВВС пополнятся двумя новыми эскадрильями боевых самолетов, включая стелс-истребители F-35I и модернизированные F-15IA, также Израиль намерен развивать собственные авиастроительные технологии для создания авиации нового поколения, сообщает The War Zone (TWZ) .

    Израиль планирует значительное расширение своих ВВС за счет закупки двух новых эскадрилий истребителей F-15IA и F-35I Adir, передает The War Zone.

    Таким образом, общее количество эскадрилий F-35I увеличится до четырех, а F-15IA – до двух. Обычно такие эскадрильи насчитывают по 25 самолетов, что в перспективе доведет парк до 100 F-35I и 50 F-15IA.

    Министерство обороны Израиля подтвердило, что Комитет по закупкам одобрил план одновременного приобретения двух новых эскадрилий.

    «Объем сделок оценивается в десятки млрд шекелей и включает интеграцию эскадрилий, поддержку, поставку запчастей и логистику», – говорится в сообщении ведомства.

    Теперь израильская делегация в США получила право подписывать контракты с американской стороной.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен развивать собственные авиастроительные технологии: «Мы создадим авиацию нового поколения, произведенную на израильских предприятиях». Подробностей о проекте не раскрывается, однако, возможно, речь идет о беспилотниках или разведывательных платформах. Израиль также активно развивает секретные проекты, такие как дрон RA-01.

    Министр обороны Израиль Кац пояснил, что закупка двух эскадрилий обусловлена «уроками операции против Ирана», которые требуют ускоренного наращивания военной мощи. Он отметил, что кампания «Львиный рык» вновь продемонстрировала ключевую роль ВВС в обеспечении безопасности страны и подчеркнул необходимость сохранять превосходство на десятилетия вперед.

    Новые закупки входят в масштабную программу «Щит Израиля» (Magen Israel), одобренную правительством и предполагающую инвестиции около 120 млрд долларов в течение 10 лет. Программа охватывает развитие беспилотных технологий, современных систем обороны и обеспечение военного превосходства Израиля в космосе.

    Контракт на первую партию из 25 F-15IA был подписан в декабре 2023 года с опцией на еще 25 машин. Сборка первых самолетов завершится к концу 2035 года, ежегодно планируется поставлять по 4–6 единиц. Поставки финансируются в том числе за счет американской военной помощи, которая особенно увеличилась после событий 7 октября 2023 года.

    F-15IA и F-35I дополняют друг друга: первый ценится за дальность и способность нести крупные вооружения, второй – за стелс-характеристики и гибкость применения. Израильские самолеты принимают участие в операциях как на территории страны, так и в Сирии, Ливане, Йемене и секторе Газа. Решение о расширении парка обусловлено необходимостью поддерживать качественное военное преимущество на фоне сохраняющихся угроз в регионе.

    Ранее сообщалось, что ВВС Израиля получат две новые эскадрильи истребителей F-35 и F-15IA американского производства.

    4 мая 2026, 15:10 • Новости дня
    США разрешили военным атаковать катера КСИР при угрозе судам в Ормузе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские военные получили расширенные полномочия для защиты судов в Ормузском проливе, заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя администрации США.

    По его информации, теперь военнослужащим США разрешено наносить удары по катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранским ракетным позициям, если они представляют угрозу для морских судов в этом стратегическом районе, передает ТАСС.

    «Американской чиновник сообщил, что правила применения силы для военных США в регионе изменились, они получили право наносить удары по непосредственным источникам угрозы судам, проходящим через (Ормузский) пролив, таким как быстроходные катера КСИР или иранские ракетные позиции», – написал Равид в соцсетях.

    Ранее КСИР пригрозил ответить на атаки США продолжительными ударами.

    Агентство Tasnim сообщало, что Иран готов к любому сценарию действий США.

    4 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    Нефть резко подорожала после блокировки американских кораблей Ираном

    Цены на нефть выросли из-за недопуска кораблей США в Ормузский пролив

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость эталонных марок нефти увеличилась более чем на 3% после инцидента с перекрытием прохода американских военных судов иранскими силами.

    Июльские фьючерсы на марку Brent подорожали до 111,77 доллара за баррель, а июньские контракты на WTI достигли отметки 104,88 доллара, передает РИА« Новости».

    Скачок котировок произошел после сообщений гостелерадиокомпании Ирана о том, что местные военные преградили путь кораблям США в Ормузском проливе.

    Ранее американский президент анонсировал специальную операцию по выводу застрявших в проливе судов. Эксперты продолжают внимательно следить за развитием геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

    «Рынок в целом все еще находится в жестких условиях из-за постоянных перебоев поставок и геополитической неопределенности», – заявила Reuters cтарший аналитик компании Phillip Nova Приянка Сачдева. Эксперт добавила, что до полного восстановления безопасного судоходства в регионе стоимость сырья останется на высоком уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о направлении иностранных кораблей через Ормузский пролив.

    Операция «Свобода» при этом не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов американскими военными.

    До этого силы США перенаправили 37 судов в рамках морской блокады Ирана.

    4 мая 2026, 14:53 • Новости дня
    ОАЭ осудили атаку Ирана на танкер ADNOC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили атаку Ирана на танкер государственной нефтяной компании ADNOC, совершенную с использованием беспилотников.

    «ОАЭ самым решительным образом осуждают и выражают крайнее возмущение в связи с иранским террористическим нападением на танкер компании ADNOC с использованием двух беспилотников во время его прохода через Ормузский пролив», – заявили в МИД ОАЭ, передает ТАСС.

    В ведомстве добавили, что в результате атаки никто не пострадал.

    Инцидент произошел в ночь на 4 мая, когда Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) зафиксировало удар по судну в 78 морских милях к северу от эмирата Фуджейра. Согласно полученной информации, атака не привела к ранению членов экипажа.

    Ранее Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    В начале марта КСИР атаковал дроном игнорировавший предупреждения танкер в Ормузском проливе.

    4 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    ОАЭ пообещали ответить на удары Ирана по гражданским объектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили новые удары Ирана по гражданским объектам на территории страны.

    «ОАЭ решительно осуждают возобновившиеся иранские террористические атаки, в результате которых были поражены гражданские объекты и сооружения с использованием ракет и беспилотников», – заявили в МИД ОАЭ, пишет WAM, передает ТАСС.

    В дипведомстве подчеркнули, что в результате ударов пострадали трое граждан Индии. Там также отметили, что атаки Ирана являются опасной эскалацией, неприемлемым посягательством и представляют прямую угрозу безопасности, стабильности и территориальной целостности ОАЭ.

    Власти страны заявили, что не позволят никому посягать на безопасность государства, и подчеркнули, что сохраняют за собой законное право на ответные действия. При этом ответственность за инцидент и его последствия ОАЭ полностью возложили на Иран, призвав к немедленному прекращению подобных атак.

    Напомним, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы.

    На нефтяном объекте в ОАЭ начался пожар после удара беспилотника.

    4 мая 2026, 11:22 • Новости дня
    Ynet сообщил о готовности обвинения к переговорам по сделке с Нетаньяху

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юридический советник правительства и генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара и израильский государственный прокурор Амит Исман проинформировали президента Ицхака Герцога о готовности к переговорам с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о сделке по делам о коррупции, сообщил портал Ynet.

    Юридический советник правительства Израиля Гали Бахарав-Миара и государственный прокурор Амит Исман сообщили президенту Ицхаку Герцогу о готовности к переговорам с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о сделке по коррупционным делам, передает ТАСС.

    Как отмечает портал Ynet, представители обвинения назвали инициативу президента «правильной», однако подчеркнули, что переговоры должны проходить без предварительных условий и не наносить ущерба судебному процессу.

    Канцелярия Нетаньяху пока официально не прокомментировала предложение Герцога. Ранее, 29 апреля, юридический советник президента Израиля Михаль Цук-Шафир разослала письмо сторонам дела с предложением об организации переговоров для достижения соглашения до рассмотрения прошения о помиловании премьера. В письме подчеркивалось, что участие в переговорах не означает согласия по спорным вопросам и не повлияет на аргументацию сторон на суде.

    Глава правительства проходит обвиняемым по трем коррупционным делам, включая получение подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей, мошенничество с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение и взяточничество. Судебный процесс начался в 2020 году, а в декабре 2024 года Нетаньяху впервые дал показания в суде. Сам премьер отвергает все обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Турции потребовала пожизненного заключения для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Власти Израиля объявили о возобновлении слушаний по уголовному делу против Нетаньяху.

    Нетаньяху предъявят обвинения по трем уголовным делам.

    4 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Минобороны ОАЭ перечислило перехваченные со стороны Ирана боеприпасы

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили в понедельник 12 баллистических и три крылатые ракеты, а также четыре беспилотника, указано а отчете военного ведомства в соцсети Х.

    «Силы ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических ракет, три крылатых ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата из Ирана, что привело к трем раненым  средней тяжести людям. С момента начала иранских нападений на Государство Объединенные Арабские Эмираты силы ПВО перехватили 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2260 беспилотных летательных аппаратов. В результате общее количество ранений граждан составило 227 человек различных национальностей», – сказано в сообщении.

    Министерство обороны подтверждает, что находится в полной боевой готовности для отражения любых угроз и решительного противодействия всему, что направлено на подрыв безопасности государства.

    «В настоящее время системы ПВО ОАЭ активно противодействуют ракетным атакам и беспилотным летательным аппаратам, поступающим из Ирана. Министерство обороны подтверждает, что звуки в различных районах страны являются результатом работы эмиратских систем ПВО по перехвату баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов», – сказано в еще одном посте Минобороны ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении силами ПВО ракетной угрозы. На нефтяном объекте в ОАЭ начался  пожар после удара беспилотника. Сведения об атаках на ОАЭ мгновенно взвинтили цены на нефть.

    4 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Tasnim: Иран готов к любому сценарию действий США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран полностью готов к любому сценарию развития событий с участием американских сил, сообщило агентство Tasnim.

    Источник в военной сфере подчеркнул, что Тегеран способен ответить на любые шаги США и не позволит себя запугать, пишет Tasnim, передает ТАСС.

    По его словам, американцы знают, что Тегеран не допустит, чтобы его запугивали. Он также добавил, что кроме возможного обстрела американских кораблей, подготовлены и другие варианты действий, которые будут реализованы при необходимости.

    Профессор Чикагского университета Роберт Пейп ранее заявил, что Соединенные Штаты решили перейти на новую стратегию действий в Ормузском проливе, постепенно сдвигая красные линии противника.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил отправить американские корабли на кладбище.

    Белый дом заявил о желании уничтожить ракетный потенциал Ирана.

    4 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Управление по ЧС в ОАЭ объявило об отражении ПВО ракетной угрозы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны ОАЭ реагируют на ракетную угрозу, сообщило Национальное управление по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями.

    «Системы ПВО в настоящее время реагируют на ракетную угрозу. Пожалуйста, оставайтесь в безопасном месте и следите за официальными каналами для получения предупреждений и обновлений», – сказано в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

    В начале апреля ПВО ОАЭ перехватили 23 ракеты и 56 дронов за сутки. В начале марта ПВО ОАЭ отразили ракетную атаку со стороны Ирана.

    4 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    CENTCOM опровергло сообщения о попадании ракет по кораблю США

    Американские военные назвали ложью сообщения о попадании ракет по кораблю США

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование США отвергло информацию о попадании иранских ракет в американский военный корабль в районе Ормузского пролива, подчеркнув безопасность судна.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) в понедельник выступило с опровержением сведений о том, что Иран выпустил две ракеты по военному кораблю США, находившемуся в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    «Правда: ни один корабль ВМС США не пострадал. Вооруженные силы США поддерживают операцию «Проект Свобода» и обеспечивают морскую блокаду иранских портов», – следует из сообщения CENTCOM.

    Ранее агентство Fars сообщило, что Вооруженные силы Ирана атаковали американский корабль в Ормузском проливе.

    Президент США анонсировал старт операции «Проект Свобода» для вывода иностранных кораблей.

    Центральное командование американских вооруженных сил направило в регион эсминцы и 15 тысяч военнослужащих.

