Синоптики пообещали москвичам летнюю жару и первые грозы

Синоптик Леус спрогнозировал летнее потепление и грозы в Москве

Tекст: Мария Иванова

Столичный регион оказался под влиянием малоактивного атмосферного фронта, передает Telegram-канал Леуса.

Ведущий специалист центра «Фобос» сообщил, что температура воздуха в городе поднимется до 26 градусов тепла. По области столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

Во второй половине дня прогнозируется переменная облачность, пройдут кратковременные осадки. Местами возможны локальные грозы. Ветер ожидается западный, от четырех до девяти метров в секунду, при грозе он станет порывистым.

Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже климатической нормы. В среду характер погоды существенно не изменится. Ночью ожидается от 12 до 14 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов, вновь пройдут дожди с грозами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптики прогнозировали в столице потепление до 25 градусов.

Специалисты назвали причиной первой грозы приход теплого воздуха из Средиземноморья.