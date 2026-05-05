CBS: Пропавшие в Марокко американские солдаты могли утонуть

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел во внеучебное время в районе полигона в Кап-Драа, передает ТАСС. Один из военнослужащих случайно упал со скалы в воду. Товарищ попытался прийти ему на помощь, «но того моментально накрыло волной».

Третий боец также бросился спасать сослуживцев. Его попытки оказались безуспешными, однако мужчине удалось самостоятельно выбраться на берег.

Исчезновение солдат не связано с террористической активностью.

Сейчас спасатели продолжают поиски пропавших. В масштабной операции задействованы самолеты, вертолеты и беспилотники марокканских вооруженных сил и американского контингента. К поискам привлекли военных водолазов, альпинистов, а также значительные людские и технические ресурсы.

