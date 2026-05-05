МВД раскрыло схему обмана россиян под видом подработки

МВД предупредило о мошенничестве с размещением товаров на сайтах объявлений

Tекст: Мария Иванова

Россиян начали обманывать под видом предложения простой удаленной работы, заключающейся в публикации карточек товаров на популярных площадках бесплатных объявлений, передает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своем Telegram-канале.

Откликнувшихся просят размещать информацию с личных профилей и передавать контакты потенциальных покупателей так называемому работодателю.

Спустя несколько дней администрация площадки блокирует учетную запись пользователя по подозрению в мошеннических действиях. При этом обещанного вознаграждения человек не получает, а вся переписка с организаторами схемы бесследно удаляется.

Главная опасность заключается в том, что гражданин невольно становится звеном преступной цепи. «Такие «вакансии» – один из способов, с помощью которых мошеннические кол-центры выстраивают каналы связи с гражданами в обход блокировок и фильтров площадок», – пояснили в ведомстве. Правоохранители призывают критически оценивать подобные предложения, напоминая, что легальная работа не требует использования личных аккаунтов для чужих публикаций.

