  На подлете к Москве уничтожили три беспилотника
    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева
    Медведев назвал Зеленского и Пашиняна «безмозглыми русофобами»
    Утверждены новые правила экзаменов на водительские права
    Украинские дроны атаковали НПЗ в Ленобласти
    Трамп констатировал потерю Украиной территорий
    Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая
    В Белом доме стали готовиться к провалу республиканцев на выборах
    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы
    5 мая 2026, 08:12 • Новости дня

    Ростех создал комплекс для подавления массированных атак дронов

    Ростех разработал систему противодействия массированным атакам FPV-дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы обеспечит круговую защиту бронетехники от групповых налетов, мгновенно подавляя даже нестандартные частоты управления ударными аппаратами, сообщили в Ростехе.

    Предприятие холдинга «Росэл» дополнило линейку систем защиты от беспилотников «СЕРП» новым комплексом для противодействия массированным атакам FPV-дронов, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Новинка предназначена для защиты мобильных объектов, в том числе бронетехники, от ударных аппаратов.

    Разработка получила название «СЕРП-FPV». Комплекс обеспечивает круговой обзор и подавление радиосигналов на 360 градусов. Система работает по наиболее распространенным частотам управления дронами, создавая направленные и всенаправленные помехи. Это позволяет отражать как одиночные атаки, так и групповые налеты.

    «В наши дни довольно часто операторы беспилотников идут на эксперименты и «перепрошивают» свою технику таким образом, чтобы она работала на «кастомных» частотах. Типовые настройки и решения для радиоэлектронного противодействия в данном случае будут не эффективны», – пояснила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр.

    По ее словам, особенность новых комплексов в том, что даже при использовании нестандартных частот сигнал будет подавлен, если он находится в рабочем диапазоне системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Росэл» предупредил о росте атак беспилотников в ближайшие годы. Для защиты от подобных угроз госкорпорация «Ростех» создала систему радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д». Позже российские специалисты разработали новый комплекс подавления навигации дронов «Вика».

    2 мая 2026, 10:42 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах

    @ Алексей Ерешко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оружие на новых физических принципах могут разрабатывать в России, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием, военный аналитик Игорь Коротченко.

    Коротченко заявил, что Россия может разрабатывать оружие на новых физических принципах, передает ТАСС.

    Эксперт отметил: «Очевидно, мы говорим о тех перспективных проектах военного назначения, которые есть у предприятий и конструкторских бюро российского оборонно-промышленного комплекса. Во-первых, можно предположить, что речь может идти о разработках в области создания систем оружия на новых физических принципах. Разумеется, это оружие стратегического класса».

    Коротченко добавил, что современные гиперзвуковые технологии позволяют создавать новые виды ракет различного класса. По словам аналитика, Дмитрий Медведев в своем недавнем выступлении анонсировал возможное завершение испытаний и начало серийного производства целого ряда новых вооружений, что актуально на фоне разрушения прежнего миропорядка и активного использования военной силы Западом для решения политических и экономических вопросов.

    Эксперт считает, что обладание Россией новыми системами вооружения крайне важно для сдерживания потенциальных противников. По его мнению, это становится особенно актуально в нынешних условиях глобального противостояния.

    Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что в арсенале России, помимо баллистических ракет «Орешник» и беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», есть и другие перспективные виды вооружения, подробности о которых он раскрывать не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин лично курирует создание вооружений на новых физических принципах.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о наличии у страны уникального секретного оружия.

    Ранее глава государства анонсировал успешное прохождение новейшими образцами этапа испытаний.

    4 мая 2026, 13:33 • Новости дня
    Появилось фото «вооруженного до зубов» российского истребителя Су-35С

    @ milinfolive

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете набирает популярность фотография Су-35С с полным комплектом управляемых ракет разного типа, включая дальнобойную Р-37М и противорадиолокационную Х-31ПМ.

    Фото российского многофункционального истребителя Су-35С с полным комплектом вооружения опубликовал «Военный осведомитель».

    На снимке самолет оснащен ракетами «воздух-воздух» малой дальности Р-74, средней дальности Р-77-1, большой дальности Р-37М и противорадиолокационной ракетой Х-31ПМ.

    В публикации также отмечается наличие двух дополнительных ракет средней дальности Р-77М, предназначенных для уничтожения воздушных целей. Су-35С выделяется как одна из самых современных и универсальных машин российского авиапарка.

    Самолет представляет собой глубокую модернизацию истребителя Су-27 и способен выполнять задачи как по перехвату, так и по уничтожению воздушных, наземных и надводных целей. Новое фото вызвало активное обсуждение в Сети среди военных специалистов и пользователей.

    Ранее российская армия получила очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    2 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие группировки «Север» взяли под контроль село Мирополье в Сумской области, при этом командование ВСУ скрывало реальное положение дел от штаба, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в селе Мирополье Сумской области, которое было взято под контроль российскими войсками, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в Мирополье и окрестностях села. Зная ситуацию в стане врага, наши журналисты, военблогеры и военкоры приняли консолидированное решение длительное время не сообщать о боевых действиях на этом направлении», – сообщили силовики.

    Минобороны России 2 мая объявило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом. По данным российских силовых структур, до начала эвакуации ВСУ в селе проживало почти три тысячи человек, а само Мирополье, основанное около 1650 года, было превращено в укрепленный район, где каждое строение использовалось как огневая точка.

    Штурм населенного пункта осуществляли главным образом подразделения Ленинградского военного округа при поддержке артиллерии, расчетов реактивных систем, операторов беспилотников и специалистов по радиационной, химической и биологической защите из других подразделений группировки «Север».

    После того, как российские военные взяли под контроль Мирополье, была существенно увеличена площадь освобожденных территорий Сумской области и расширена полоса безопасности вдоль российской границы, отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения также скрывают от высшего командования ВСУ потери в Константиновке, выдавая погибших за живых.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.

    До этого командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ скрыло от своих подчиненных информацию о направлении их на штурм позиций ВС России.

    4 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал-полковник Александр Чайко был назначен новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, сообщили источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

    На этом посту Чайко сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с 2023 года, передает РБК.

    Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области и является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. По информации сайта Минобороны, он прошел путь от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа. Также он окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил и Военную академию Генштаба.

    Чайко занимал различные руководящие должности в Центральном, Западном и Восточном военных округах, а в 2019 году был назначен заместителем начальника Генштаба. С сентября 2019 по июнь 2021 года он командовал российской группировкой в Сирии, после чего возглавил Восточный военный округ.

    Генерал Чайко является Героем России. Это звание ему было присвоено закрытым указом президента в 2020 году.

    В конце октября 2023 года генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Сергея Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    2 мая 2026, 16:19 • Новости дня
    Посол России сообщил о военной помощи Северной Македонии Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый посол России в Северной Македонии рассказал о предоставлении республикой военно-технической поддержки Киеву, отметив лидерство страны среди членов НАТО по объему помощи Украине в пересчете на душу населения.

    Власти Северной Македонии оказывают военно-техническую помощь киевскому режиму, сообщил в интервью ТАСС новый посол России в республике Дмитрий Зыков. По его словам, подобная поддержка объясняется евроатлантическим курсом внешней политики Северной Македонии, который официально провозглашается на всех уровнях.

    Зыков отметил: «Местные власти нашли возможным предоставлять киевскому режиму не только политическую поддержку. К сожалению, приходится констатировать многочисленные факты оказания военно-технической помощи». Он также подчеркнул, что, по заявлениям в Скопье, страна занимает лидирующие позиции среди стран НАТО по объему поддержки Украины на душу населения.

    Дипломат выразил глубокое разочарование позицией Северной Македонии по украинскому кризису и отметил, что подобные антироссийские шаги не соответствуют интересам македонского народа. Зыков добавил, что мнение граждан по этому вопросу не учитывалось.

    Ранее о поставках дронов на Украину заявил и посол России в Молдавии Олег Озеров. До этого Северная Македония присоединилась к антироссийским мерам Евросоюза.

    Напомним, Северная Македония поделила с четырьмя странами десятое место в мартовском рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД.


    4 мая 2026, 07:57 • Новости дня
    В зоне СВО испытали дрон «Штурмовик»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый наземный дрон «Штурмовик», прообразом которому послужила колесная боевая машина времен Первой мировой войны «Царь-танк», начали апробировать в зоне специальной военной операции, сообщили в компании-разработчике «Дрон форс аэро» (Смоленская область).

    Новый наземный дрон «Штурмовик» проходит апробацию в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС. Разработкой устройства занимается компания «Дрон форс аэро» из Смоленской области. В организации подчеркнули, что прообразом машины стал «Царь-танк» – знаменитая колесная боевая техника эпохи Первой мировой войны.

    Представители «Дрон форс аэро» рассказали, что дрон отличается маневренностью и малозаметностью. «Нашими специалистами разработан малозаметный маневренный наземный дрон «Штурмовик». Изделие предназначено для доставки боевой части весом до 20 кг. Также аппарат может применяться в качестве «дрона-ждуна» благодаря небольшим габаритам», – отметили в компании.

    «Штурмовик» оснащён волоконно-оптической линией связи, что позволяет преодолевать расстояния до 30 км и делает устройство устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противника. В случае обрыва основной линии связи автоматически активируется резервный цифровой модуль. Кроме того, в компании добавили, что дрон не боится грязи и дождя, что расширяет его возможности применения в сложных погодных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для охраны госграницы России задействовали дроны и лазерное оружие.

    Ростех создал камеры для всех типов российских беспилотников.

    2 мая 2026, 11:32 • Новости дня
    Власти ФРГ не удивились решению США сократить военный контингент

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что объявление о выводе пяти тысяч американских военных из страны не стало неожиданностью для Берлина.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение США о выводе 5 тыс. американских военнослужащих с территории страны не стало неожиданностью. По его словам, присутствие американских военных в Европе и особенно на территории Германии отвечает интересам обеих стран. Глава Минобороны отметил, что сокращение контингента США в Европе и Германии было предсказуемым шагом, передает ТАСС.

    Писториус отметил, что Германия и США продолжают тесно сотрудничать на военных базах в Рамштайне, Графенвёре, Франкфурте и других местах ради поддержания мира, безопасности в Европе, а также ради Украины и сдерживания общих угроз. Он пояснил, что американские базы в Германии также выполняют важные задачи, связанные с обеспечением безопасности США в Африке и на Ближнем Востоке.

    Министр подчеркнул, что НАТО должна стать более европейской структурой, чтобы сохранять статус трансатлантического союза. «Мы, европейцы, должны брать на себя больше ответственности за нашу безопасность», – заявил Писториус. Он добавил, что Германия движется в нужном направлении: Бундесвер расширяется, ускоряются закупки техники и создаётся необходимая военная инфраструктура.

    Писториус также сообщил, что намерен согласовать дальнейшие шаги с партнёрами по европейской военной «пятёрке», в которую, помимо Германии, входят Британия, Франция, Польша и Италия. По мнению министра, такой подход позволит обеспечить слаженную работу в вопросах безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

    Ранее Белый дом заявил о планах сократить военное присутствие в Германии. Источники в Пентагоне указали, что причиной этого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран.

    Сейчас читатели немецкого портала Die Welt бурно обсуждают решение США, выражая тревогу за будущее Германии и осуждая политику канцлера Фридриха Мерца.


    2 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Боевиков из подразделения «Волки Да Винчи» задержали на Украине за похищение

    Tекст: Антон Антонов

    Боевики подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» задержаны в Днепропетровской области Украины после того, как избили и похитили местного жителя после отказа продать им спиртные напитки в ночное время, следует из сообщения местной полиции.

    По данным полиции, задержаны трое мужчин 38, 25 и 24 лет. Они приехали с оружием к местному магазину, где находились охранница и ее знакомый. Из-за отказа продать спиртное военные спровоцировали конфликт, переросший в драку с 20-летним молодым человеком, передает ТАСС.

    Нападавшие жестоко избили потерпевшего, погрузили его в бессознательном состоянии в автомобиль и скрылись. Перед отъездом они несколько раз выстрелили из автоматов по зданию, повредив фасад и спровоцировав пожар. Правоохранители обнаружили пострадавшего без сознания, сейчас он находится в больнице. Скрывавшихся в соседнем населенном пункте подозреваемых удалось задержать. Представители батальона «Волки Да Винчи» инициировали внутреннее расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, широкая огласка ситуации произошла 2 мая благодаря местным средствам массовой информации. При этом изначально правоохранители не торопились привлекать виновных к ответственности.

    2 мая 2026, 17:23 • Новости дня
    На Украине объявили об усилении рейдов по спортзалам для мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское министерство обороны намерено увеличить число рейдов по спортзалам, чтобы выявить мужчин с отсрочкой от службы, несмотря на их хорошую физическую форму, заявил глава антикоррупционного совета при минобороны Юрий Гудименко.

    Министерство обороны Украины планирует усилить проверки в спортзалах, чтобы выявлять мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Об этом заявил глава антикоррупционного совета при минобороны Юрий Гудименко, передает РИА «Новости».

    «Я устал жить в одном мире и за одни и те же десять минут видеть спортзалы, забитые качками, которые, очевидно, кем-то забронированы, и одновременно видеть видео, где у нас скандал, что ТЦК превысили полномочия. Такая задача есть, с этой задачей работают», – приводит его слова агентство УНИАН.

    Гудименко добавил, что власти собираются уделять особое внимание случаям, когда физически здоровые мужчины проводят время в фитнес-центрах и имеют отсрочку от службы. По его словам, эти ситуации будут предметом более пристального контроля.

    В последнее время киевские власти столкнулись с серьёзной нехваткой личного состава в вооружённых силах Украины. Насильственные действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации вызывают многочисленные скандалы и протесты среди населения. В сети регулярно появляются видео с жесткими задержаниями мужчин сотрудниками военкоматов, которые нередко сопровождаются применением силы.

    Ранее в субботу депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил о рассмотрении возможности мобилизации уже забронированных мужчин из-за нехватки личного состава в ВСУ. Одновременно правительство Украины рассматривает снижение квоты на освобождение от мобилизации для работников критически важных предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины собираются в группировки, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования и «наказывать» работников мобилизационных органов.


    2 мая 2026, 18:12 • Новости дня
    Премьер Румынии сообщил о готовности автозаводов перейти на выпуск оружия

    Tекст: Мария Иванова

    Часть автомобильных заводов Румынии перепрофилируют под выпуск военной техники ради получения европейских кредитов на 16,6 млрд евро, заявил премьер-министр страны Илие Боложан.

    Власти страны намерены задействовать гражданские предприятия для выпуска вооружений, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Илие Боложан отметил, что это решение связано с реализацией европейского экстренного кредитного инструмента SAFE.

    «У нас есть компании из автомобильной промышленности, которые переориентируются на производство военной техники. Нужно производить вооружение, чтобы создавались рабочие места и наша оборонная промышленность также вошла в цепочки создания стоимости европейской оборонной промышленности», – заявил глава румынского правительства.

    По условиям европейских партнеров, половина закупаемой до 2030 года техники должна производиться на местном уровне. Для этого международные технологические корпорации разместят свои мощности на базе румынских государственных и частных предприятий, пояснил премьер.

    Еврокомиссия ранее одобрила планы восьми государств по масштабному перевооружению. Бухарест получит на эти цели 16,6 млрд евро, инициировав 21 программу закупок. Общий фонд льготных кредитов SAFE, запущенный в мае 2025 года, составляет 150 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния в прошлом году отказалась от закупки вооружения у США ради получения средств по программе SAFE.

    Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро на модернизацию армии в рамках этой инициативы.

    Страны Евросоюза год назад утвердили общий инвестиционный план милитаризации на 150 млрд евро.

    2 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Financial Times сообщила о задержках поставок оружия из США Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие серьезные задержки в поставке американского оружия Европе в связи с истощением запасов из-за военной операцией против Ирана вызывают тревогу в европейских странах и являются плохой новостью для Украины, пишет газета Financial Times.

    Серьезные задержки в поставках американского оружия европейским странам вызывают тревогу среди союзников США и негативно сказываются на ситуации на Украине, передает РИА «Новости». По информации газеты Financial Times, Пентагон уведомил Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию о возможных длительных задержках, связанных с пополнением собственных запасов, истощенных из-за военных действий против Ирана.

    Источники издания отмечают, что в особенности задержки затрагивают поставки нескольких видов ракетных систем. В материале подчеркивается, что задержки вызывают тревогу по всей Европе и считаются плохой новостью для Украины на фоне вопросов о поддержке страны со стороны США.

    Financial Times уточнила, что задержки распространяются и на боеприпасы для ракетных комплексов HIMARS и NASAMS, которые активно используются на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров о возможных проблемах с поставками вооружений из-за ситуации в Иране.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о риске многолетних срывов сроков передачи военной техники.

    Глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур запросил у Вашингтона дополнительные ракетные комплексы в качестве компенсации.

    4 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Конгрессмен Лью указал на неутешительные для США итоги борьбы с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Конгрессмен-представитель Демократической партии США Тед Лью, наблюдая за американо-иранским конфликтом, пришел к выводу о необходимости новой стратегии обороны страны в противостоянии с Россией и КНР.

    «Война с Ираном показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против Китая и России. 1. Если Иран, армия второго сорта, может нанести существенный урон базам США, то Китай или Россия способны стереть наши зарубежные базы в порошок. 2. США исчерпают оборонительные боеприпасы против Китая и России», – написал он в с соцсети Х.

    Конгрессмен Лью добавил к посту ссылку на расследование телеканала CNN о том, как большинство военных объектов США на Ближнем Востоке разгромлены Ираном.

    Впрочем, CNN в классификации источников информации американского лидера Дональда Трампа давно находятся в списке «фейк-ньюс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил  «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. В ночь на понедельник глава Белого дома анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов.

    4 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о расчетах БПЛА ВСУ из украинцев 18-22 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта за прошедшие сутки отработали по живой силе и технике ВСУ в районах Кияницы, Храповщины, Пушкаревки, Великого Прикола, Голубовки, Вольной Слободы, Пустогорода, Хмелевки и Лесного.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Кружок (Путивльский район) действуют расчеты БПЛА 106 обр ТерО, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный ветер».

    По словам «Северян», в Сумском районе штурмовики за сутки продвинулись на 15 участках до 750 метров, в районе освобожденной Новодмитровки штурм-группы продвинулись на трёх участках до 400 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.

    В Харьковской области российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного и посёлка Белый Колодезь.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 250 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки.

    На Великобурлукском направлении без существенных изменений: штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России обезвредили неразорвавшийся снаряд украинского беспилотника весом в 100 кг, который рухнул на здание гражданского предприятия в ДНР. В Сумской области российские бойцы уничтожили 21 пункт управления дронами ВСУ.

    4 мая 2026, 05:05 • Новости дня
    Пушилин назвал сотрудников украинских ТЦК «очень богатыми людьми»

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокий уровень коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине связан с регулярными случаями вымогательства крупных сумм за освобождение от службы, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    По его словам, коррупционная составляющая в ТЦК на Украине достаточно велика.

    «Тэцэкашники – очень богатые люди, свидетельств этому масса», – заявил Пушилин ТАСС.

    Глава ДНР подчеркнул, что в открытых источниках немало доказательств высокого уровня коррупции в этих структурах.

    Он напомнил, что недавно в Одессе были задержаны сотрудники ТЦК, которые вымогали деньги за освобождение людей от службы.

    «Причем не стесняясь, если не ошибаюсь, 30 тыс. долларов за освобождение, повторное освобождение конкретного человека. Они вымогали, за что были задержаны, арестованы, ближайшая судьба неизвестна», – добавил Пушилин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский соврал о причинах насильственной мобилизации в ВСУ. На Украине сформировались группы для расправы с ТЦК. На Украине объявили об усилении рейдов по спортзалам для мобилизации.


