Мошенники начали рассылать фейковые поздравления к 9 Мая от имени губернаторов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники рассылают жителям России вредоносные файлы под видом поздравлений с 9 Мая от губернаторов, сообщает РИА «Новости».

Как предупреждают в пресс-службе платформы «Мошеловка» «Народного фронта», злоумышленники маскируют вредоносные программы под электронные открытки, которые якобы отправляют официальные лица.

В частности, пользователям в мессенджерах может прийти файл формата APK с сообщением. В «Мошеловке» уточнили, что такой файл содержит трояна-стилера, способного похищать личные данные.

Эксперты советуют не открывать файлы с поздравительными открытками от неизвестных отправителей и внимательно относиться к подобным сообщениям, чтобы не стать жертвой мошенничества и не допустить утечку информации со своих устройств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, перед Днем Победы ветеранам стали поступать фальшивые приглашения на парад с требованием перейти по ссылке и ввести код из СМС.

Мошенники от имени соцфонда предлагали ветеранам единовременную выплату к 9 Мая в обмен на код из СМС.

Ранее злоумышленники рассылали россиянам опасные пасхальные открытки с вредоносными файлами.