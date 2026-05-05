Tекст: Дмитрий Зубарев

Европа сталкивается с нехваткой дальнобойных вооружений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico. По данным издания, высокопоставленный дипломат из НАТО признал, что у европейских стран по-прежнему отсутствуют необходимые средства для ведения дальних боевых действий.

В 2024 году власти США и Германии объявили о планах разместить на территории Германии американские ракетные комплексы, включая SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие, начиная с 2026 года. Однако, как отмечает Financial Times, США теперь пересматривают это решение из-за возможного сокращения военного контингента в Германии.

Газета подчеркивает, что Германия надеялась на размещение ракет большой дальности, которые могли бы наносить удары вглубь территории России, однако эти планы сейчас «фактически мертвы». Источник в НАТО выразил обеспокоенность тем, что сокращение вооружённых возможностей в нынешней геополитической ситуации вызывает тревогу в Европе.

Член немецкого парламента Метин Хакверди заявил изданию: «Решение администрации США не размещать крылатые ракеты в Германии опасно... Это создает пробел в сдерживании НАТО против России». При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не намерена нападать на страны НАТО, однако в Европе пока не существует адекватной замены ракетам Tomahawk.

