Британские лейбористы назвали Стармера токсичным и отстранили от выборов

Tекст: Катерина Туманова

По прогнозам, лейбористы в четверг уступят до 2 тыс. мест в совете Англии, а также уступят Сенату Уэльса и проиграют Шотландской национальной партии. После этого в течение нескольких дней ожидается настоящий вызов Стармеру, поскольку его собственные депутаты и министры в частном порядке признают, что он не может оставаться на посту в долгосрочной перспективе, пишет The Telegraph.

Историческая непопулярность Стармера приведет к тому, что лейбористы потеряют голоса сразу на нескольких направлениях, потеряв поддержку реформистской Британии справа и Партии зеленых слева.

«Он действительно токсичен. К нему существует внутреннее отвращение, и оно распространяется по всем направлениям; это не только одна группа. Его считают абсолютно неискренним, двуличным человеком. У Стармера нет последователей, у него есть только враги – это невероятно», – заявил газете один из представителей партии лейбористов.

Анализ, проведенный газетой, показал, что за последние два месяца Стармер принял участие всего в 11 предвыборных поездках. По сравнению с активностью Найджела Фараджа, лидера реформаторов, который зафиксировал 71 визит, это практически ничего.

«Правда в том, что подавляющее большинство членов совета от лейбористской партии были бы опустошены, если бы им сказали, что сэр Кир присоединится к ним в их округах для проведения предвыборной кампании. Так много членов совета лейбористов не хотят видеть Кейра в своих округах или на своих листовках. Для них он – проигравший на выборах, подрывающий их трудолюбие и репутацию в их собственных общинах», – высказался еще один представитель лейбористов.

По словам одного из депутатов, у коллег Стармера сложилось впечатление, что он не ведет предвыборную кампанию, и в любом случае большинство из них не хотят, чтобы он находился рядом с избирателями.

В прошлом месяце опрос, проведенный Ipsos, показал, что 74% избирателей были недовольны Стармером, в то время как удовлетворены им были только 18%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg в апреле сообщало, что британские госслужащие ополчились на Стармера. Британский премьер также оказался в центре масштабного политического кризиса из-за скандала с послом. А в Лондоне Стармера освистали на встрече с еврейской общиной.