Итальянский бизнес потерял 8 млрд евро из-за санкций против России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Торрембини заявил, что итальянский бизнес потерял более восьми млрд евро из-за антироссийских санкций Евросоюза, передает РИА «Новости». Он подчеркнул: «Приведу лишь одну цифру: из-за санкций, без конца вводимых ЕС, – недавно, как известно, приняли уже 20-й пакет, – только итальянский бизнес понес к сегодняшнему дню потери в размере более восьми миллиардов евро».

Двадцатый санкционный пакет против России был принят странами Евросоюза 23 апреля. В заявлении Евросовета отмечается, что это самый масштабный пакет за последние два года.

Торрембини отметил, что от санкций страдает не только Италия, но и все западные страны. По его словам, европейские компании, ушедшие с российского рынка после 2022 года, теперь «застыли на низком старте», ожидая возможности вернуться в Россию.

Президент ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини оценивал потери экономики Италии от антироссийских санкций в 10–15 млрд евро.

Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил о потерях Евросоюза в 1,5 трлн евро из-за свертывания экономических связей с Россией.