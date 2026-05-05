Пособники шефа фирмы, укравшего 473 млн рублей дольщиков, осуждены в Хабаровске

Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо

Эксперт Лямин: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо

Tекст: Анастасия Куликова

«Хотя реализация операции «Проект Свобода», как ожидается, начнется уже в понедельник, до сих пор не до конца ясно, как будет осуществляться вывод торговых судов из Персидского залива. По всей видимости, миссия не будет включать эскорт ВМС США», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

Он предположил, что американцы не хотят рисковать своими военными кораблями, слишком близко подходя к иранскому побережью, где сосредоточена основная масса ракетных батарей Ирана. «Штаты, скорее всего, задействуют в первую очередь авиацию, а также беспилотные летательные аппараты, которые потенциально могут атаковать, скажем, катера Исламской республики», – добавил собеседник.

По его мнению, «Проект Свобода» – очередная попытка Дональда Трампа взять Тегеран «на слабо», проверить реакцию государства. «Иран оказывается перед выбором: позволить США реализовать миссию или дать отпор Штатам, – указал Лямин. – Первый вариант будет означать ослабление переговорных позиций Тегерана, а также поражение Исламской республики, поскольку она потеряет ключевой козырь – контроль над Ормузом».

«Второй вариант может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям, ответственность за которые администрация США, безусловно, возложит на иранцев», – продолжил аналитик.

Лямин напомнил характерную для Трампа стратегию действий: если оппонент поддается давлению, то глава Белого дома начинает «дожимать», но если сталкивается с сопротивлением, то, как правило, пересматривает свои шаги. «Я полагаю, нынешняя операция планируется из расчета, что Иран «сдаст назад». План «Б» в данном случае подразумевает импровизацию Вашингтона», – уточнил Лямин.

Как бы то ни было, оговорился собеседник, у США в регионе остается достаточно серьезная группировка: «два авианосца, военные корабли, авиация, несколько тысяч морпехов». «Риск того, что конфликт начнет переходить от ограниченных стычек в более крупные, крайне высок. Более того, возможно, американские военные попытаются осуществить операцию по захвату островов в Ормузском проливе», – рассуждает собеседник.

«Для Ирана в складывающейся ситуации главное – не дать слабину», – подчеркнул спикер. На этом фоне он упомянул звучащие в Тегеране предупреждения о том, что попытки прохода судов, а также несогласованные с республикой действия в Ормузском проливе будут встречены ответными мерами.

Схожей точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. «Мир наблюдает за тем, как администрация Трампа в своем стремлении к глобальному доминированию делает ставку на прямое военное давление. Но пролив – это не та площадка, где можно безнаказанно диктовать условия. Ждем реакции Тегерана, который вряд ли уступит без боя», – акцентировал он.

Ранее Дональд Трамп анонсировал запуск операции «Проект Свобода». Начало миссии намечено на утро 4 мая по ближневосточному времени. Целью миссии станет вывод судов, застрявших в Персидском заливе – им обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. Глава Белого дома заявил, что это будет гуманитарным жестом со стороны США, стран Ближнего Востока и в особенности – со стороны Ирана.

«На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. Я полагаю, что это станет важным шагом в демонстрации доброй воли всех тех, кто столь ожесточенно сражался на протяжении последних месяцев», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он рассказал, что решение о начале операции было принято после обращений третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора. «Перемещение судов направлено исключительно на то, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не совершили абсолютно ничего предосудительного», – добавил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что если гуманитарной миссии по выводу судов попытаются помешать, то Штаты ответят силой. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что намерены задействовать в операции эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих.

«Наша поддержка этой оборонительной миссии имеет ключевое значение для региональной безопасности и мировой экономики, в то время как мы также продолжаем поддерживать морскую блокаду», – заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM. По данным Axios, операция не предполагает сопровождение судов.

Один из собеседников издания уточнил, что американская флотилия будет находиться «в непосредственной близости», что может служить средством предупреждения в случае, если Иран решит атаковать суда, проходящие через пролив. Вашингтон также предоставит коммерческим судам рекомендации по «наиболее безопасным маршрутам» через эти воды, говорится в материале.

На этом фоне КСИР передал указание отойти на юг от Ормузского пролива торговым судам, находящимся у северного побережья ОАЭ. Об этом сообщило Британское управление морских торговых операций (UKMTO). По его данным, капитаны судов по радио получили приказ покинуть район якорной стоянки у побережья эмирата Рас-эль-Хайм и отойти на юг к эмирату Дубай, передает «Интерфакс».

Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран расценит любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. «Управление Ормузским проливом и Персидским заливом не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа!» – акцентировал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил откреститься от участия в миссии США. По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться. Он также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США, подчеркнув, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, план, объявленный Трампом по проходу судов через Ормузский пролив, вызвал недоумение у руководителей судоходных компаний. По мнению Анила Джай Сингха, вице-президента Индийского морского фонда, инициативы президента США создают риск непреднамеренной эскалации. «В каком порядке будут выводить эти суда? Будет ли у одних судов приоритет перед другими?» – задается он вопросами.

Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

По информации на 3 мая, американские ВМС перехватили уже 49 торговых судов, связанных с Ираном. Трамп заявил, что морская блокада иранских портов является эффективной и он не намерен снимать ее до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не придут к соглашению по ядерной программе.

Ранее, как сообщали СМИ, Иран представил США трехэтапный план завершения войны. Исламская республика выступила с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение ядерной программы на более поздний срок. Американская сторона такое предложение не приняла.