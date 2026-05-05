Посол Мешков указал на тщетность ядерных соглашений без Британии и Франции

«Мы с самого начала сказали, что при тех уровнях сокращения ядерного оружия, на которые мы уже вышли, как французские, так и британские ядерные потенциалы уже начинают иметь определенный вес. И поэтому без их участия в этих договоренностях мы не видим, в общем-то, перспективы», – сказал он РИА «Новости».

Мешков напомнил, что США в последнее время настаивают на включении Китая в переговоры по глобальным ядерным соглашениям, однако Россия с самого начала подчеркивала важность учета европейских ядерных держав.

При этом Франция категорически отказывается от такого подхода, одновременно расширяя свою ядерную программу и не желая обсуждать прозрачность собственных планов.

Мешков отметил, что подобная позиция Парижа способна сорвать любые будущие глобальные договоренности по ядерному разоружению.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переходе страны к периоду «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках этого подхода Париж намерен увеличить количество ядерных боеголовок, а европейские страны смогут принимать участие в совместных учениях по ядерному сдерживанию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию. Об этом же говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав на стремление Европы к ядерной милитаризации. Посол Нечаев предупредил о стратегической угрозе от «ядерного зонтика» Европы.